Para apagar a má impressão na A4, Grêmio promete sufocar Independente em casa

Jesus: "O grupo está mentalmente preparado para as vitórias e as derrotas" - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

“Ele está no meio de nós”... Confirmado na equipe titular pelo técnico interino Rafael Sundermann, o meia Jesus será uma peça chave para o Grêmio São-carlense que estará em ação a partir das 19h deste sábado, 2, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, pela 9ª rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4.

O Lobo da Central entra pressionado. De líder, caiu para a quarta colocação na classificação. Pior que isso, foi a apresentação irreconhecível na derrota para o Barretos, em casa, por 1 a 0.

Com todos os atletas atuando abaixo da média, a equipe foi presa fácil para o Touro dos Canaviais e contra o Independente de Limeira, foca a reabilitação.

Porém, o interino Rafael terá algumas dores de cabeça. Não poderá contar com o lateral esquerdo Severo, expulso contra o Barretos após ser substituído, além de Christian e Gustavo Moreira entregues ao departamento médico. Dudu e Joao Silveira são dúvidas.

Manter o trabalho

Em entrevista ao São Carlos Agora, o meia Jesus se prontificou a falar em nome do grupo e disse que o Grêmio vai para cima do Independente. A vitória é importante, pois dará tranquilidade e fará com que a equipe volte nos trilhos e permaneça entre os primeiros colocados.

São Carlos Agora - Após uma apresentação irreconhecível em casa, como o jogador vira a chavinha para buscar a reabilitação na A4?

Jesus - É um campeonato muito difícil, com jogos aos finais e meio de semana. Nem sempre as coisas vão dar certo, mas estamos com os pés no chão e vamos manter o trabalho para voltar a vencer já no sábado em nossa casa.

SCA - O time caiu três posições. O que isso afeta o grupo?

Jesus - Não afeta em nada. Como eu disse antes, é um campeonato muito difícil, o grupo está mentalmente preparado para as vitórias e as derrotas, sabendo que se ganha não está tudo certo, e se perde não está tudo errado. Vamos seguir trabalhando porque sábado já tem outra batalha.

SCA - Como fazer para que a equipe volte a praticar bom futebol e vença o Independente também em casa?

Jesus - Seguir trabalhando e corrigir os erros. Não temos tempo para lamentar, apenas o trabalho fará a gente vencer na nossa casa no sábado.

Rodada 9

Sábado, 2

15h – América x Vocem

15h – Taquaritinga x XV de Jaú

15h – SKA Brasil x Penapolense

15h – Jabaquara x Joseense

15h – Rio Branco x Nacional

16h – Audax x Barbarense

19h – Barretos x Francana

19h – Grêmio São-carlense x Independente

Classificação

Francana, 17 pontos

XV de Jaú, 17 pontos

Barretos, 17 pontos

Grêmio São-carlense, 16 pontos

Rio Branco, 13 pontos

Vocem, 13 pontos

Taquaritinvga, 13 pontos

Barbarense, 12 pontos

Audax, 9 pontos

Penapolense, 8 pontos

Nacional, 8 pontos

América, 8 pontos,

Independente, 7 pontos

Joseense, 5 pontos

Jabaquara, 5 pontos

SKA Brasil, 4 pontos

