Veja mais fotos da comemoração palmeirense na avenida São Carlos

Teve “festa no chiqueiro”: palmeirenses comemoram o 12º título brasileiro do Palmeiras - Crédito: Lourival Izaque

Tem “festa no chiqueiro”. Doze vezes campeão brasileiro. Ou então, mais os mais letrados, dodecacampeão. Palmeirenses de São Carlos vararam a madrugada desta quinta-feira, 7, para comemorar o título do Brasileirão da SE Palmeiras, conquistado na noite desta quarta-feira, 6, no Mineirão, após o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro.

A concentração principal foi na Avenida São Carlos, em frente à Praça Coronel Salles, principal ponto de encontro das torcidas.

Muita animação, festa e comemoração. A “festa no chiqueiro” começou logo após o término da partida e foi madrugada adentro.

Tristeza santista

Se os palmeirenses comemoraram o título, a torcida do Santos teve uma noite de pesadelo. Na última rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, o clube amargou seu primeiro rebaixamento desde sua fundação.

O clube do Rei Pelé irá disputar a Série B em 2024, após perder para o Fortaleza por 2 a 1. A queda foi determinada devido a goleada imposta pelo Bahia ao Atlético/MG por 4 a 1 e a vitória do Vasco da Gama em cima do Bragantino por 2 a 1.

O fato a lamentar é que membros de torcidas organizadas invadiram o gramado e a partida não terminou e horas depois, atearam fogo em veículos e ônibus.

