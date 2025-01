Palmeiras encara o RB Bragantino de olho na reabilitação

Compartilhar no facebook

Thalys, uma das ‘joias’ do Palmeiras, está confirmado no comando do ataque contra o RB Bragantino - Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon

O Paulistão segue na noite desta terça-feira, 28, com a abertura da quinta rodada. Às 19h30, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe a visita do RB Bragantino.

O time de Abel Ferreira busca a reabilitação após a derrota para o Novorizontino, no último sábado, na Arena Barueri. O Alviverde não sabia o que era perder na fase de grupos desde 2021 e está com sete pontos e perdeu a liderança do Grupo D para o São Bernardo, que tem nove.

O time de Bragança Paulista também está mau das pernas. Em quatro jogos, acumula três derrotas e vem de uma humilhante derrota para o Água Santa por 3 a 0. O time do técnico Fernando Seabra busca a vitória para melhorar a classificação no Grupo B. O time é o terceiro colocado, com três pontos.

Também nesta terça-feira, às 21h30, o Novorizontino enfrenta o Velo Clube em casa e busca a segunda vitória consecutiva, mesmo objetivo do time de Rio Claro que vem de uma vitória frente ao Santos.

