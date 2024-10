Pakabá vence e entra na disputa por vaga para a segunda fase da Copa São Carlos

SIGA O SCA NO

17 Out 2024 - 13h28

17 Out 2024 - 13h28 Por Marcos Escrivani

Esportiva perdeu os 100% de aproveitamento, ao ser derrotada para o Pakabá - Crédito: Divulgação

Dois jogos bem disputados, ambos pela fase de classificação do grupo B da 3ª Copa São Carlos de Futsal, foram realizados na noite desta quarta-feira, 16, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

A Esportiva, até então invicta, conheceu a primeira derrota e no segundo jogo da rodada dupla, um empate com seis gols.

A bola rolou intensamente na quadra do ginásio de esportes da Redenção e os amantes do futsal presenciaram duas disputadas partidas.

Na partida que abriu os trabalhos, Loz Bárbaros e Proara ficaram no 3 a 3 e ainda possuem boas chances de lutar pela vaga para as quartas de final.

Na outra partida, o Pakabá, em noite iluminada, aplicou 5 a 2 Esportiva que, apesar da derrota, manteve a liderança do grupo com 6 pontos. Já o Pakabá, com os três pontos, foi a 4 e assumiu a segunda colocação.

Leia Também