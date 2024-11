Pakabá vence e conquista vaga no grupo B; Deportivo segue 100%

Pakabá está qualificado para as quartas da Copa São Carlos - Crédito: Jhonatan Celestino

Mais uma equipe se garantiu nas quartas de final da 3ª Copa São Carlos de Futsal, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. O Pakabá Futebol e Samba se qualificou no grupo B, após somar mais um resultado positivo.

Na noite de segunda-feira, 11, Ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, teve início a 7ª rodada, com a realização de duas partidas.

A primeira, marcada por muita emoção, reuniu o Pakabá Futebol e Samba que buscava a classificação e o já eliminado Cruzeiro do Sul (apenas 1 ponto e em último lugar), que deu aula de esportividade e compareceu para a partida e deu trabalho.

Sob intensa disputa, os atletas do Pakabá tiveram que buscar a superação para vencer por 4 a 3, somar três pontos e assumir provisoriamente a terceira colocação do grupo B com 9 pontos, mas com a classificação garantida, já que União Douradense e Proara se enfrentam e decidem a quarta equipe do grupo.

No outro jogo da rodada, pelo grupo A, o Deportivo Sanka manteve os 100% de aproveitamento ao golear o atual campeão, Redenção por 5 a 1 e chegar aos 21 pontos. O adversário soma 10 pontos e fecha o G4.

Hoje tem

Também no Hugo Dornfeld, a partir das 20h desta terça-feira, 12, acontecem duas partidas pelo grupo A e que irão definir as colocações finais da fase de classificação.

No primeiro jogo o Falcão Dourado, 3º colocado com 10 pontos encara o Holanda, 5º colocado com 7 pontos e que se classifica só com um milagre pois teria que vencer por 15 gols de diferença.

Em seguida, o Cometa Cristão, já sem chances e no 6º lugar com 6 pontos, pega o já classificado Prohab, segundo colocado com 13 pontos.

