Pakabá e Grêmio duelam de olho nas primeiras colocações da série prata da Champions Cup

Pakabá busca a vitória para se aproximar dos líderes: mas adversário é complicado - Crédito: Divulgação

A primeira fase da série prata da Champions Cup está praticamente na metade e a luta pela classificação para a segunda fase fica ainda mais acirrada, com as partidas ganhando uma importância ainda maior.

Duas agremiações que estão na parte de cima da tabela no grupo B estarão medindo forças pela sexta rodada da competição, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Neste domingo, 21, 11 jogos movimentam a rodada o jogo em questão acontece a partir das 13h30 no campo da Fadisc. Frente a frente, Pakabá e Grêmio, dois times que mostram competitividade e resiliência.

O Grêmio está na terceira colocação com 9 pontos e o Pakabá, em 5º, com 7 pontos. As duas equipes dispensam o empate e irão buscar os três pontos e quem alcançar a meta, dará um significativo passo para a segunda fase do campeonato.

São Carlos 3 é eliminado

A equipe do São Carlos 3 está fora de combate. Segundo a direção da Liga Desportiva, a equipe desistiu e estaria jogando duas competições ao mesmo tempo. Com isso causou o segundo WO no último final de semana e a sua saída segue normas do regulamento da Champions Cup.

De acordo com os dirigentes, as partidas que ocorreram anteriormente e envolvem o São Carlos 3 terão seus placares mantidos. Já as partidas seguintes, o time vencedor terá o placar de 3 a 0.

A rodada

Campo USP

8h – Jardim Beatriz x Flamingo

10h – Red Back x Barbaridade

Estádio Municipal Parque São Pedro, em Dourado

8h30 – Jardim Jockey Club x Mulekes da Vila

14h – Holanda x União Douradense

Campo do distrito de Água Vermelha

13h30 – Paulistano x Botafogo

15h15 – Loz Bárbaros x Centenário

Campo da Fadisc

13h30 – Pakabá x Grêmio

15h15 – Deportivo Sanka x Proara

Estádio municipal Luís Augusto de Oliveira, Luisão

13h30 – Prohab x Cometa Cristão

15h15 – Fluminense x Sanka City

Campo de Vila Isabel

14h – New United x Bola de Neve

Classificação

