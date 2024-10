Os Problemas e Nacional decidem a Copa dos Trabalhadores de Itirapina

SIGA O SCA NO

03 Out 2024 - 13h23

O Nacional é finalista e encara Os Problemas - Crédito: Divulgação

Definidos os finalistas da edição 2024 da Copa dos Trabalhadores de Futsal de Itirapina: Os Problemas e Nacional decidem quem é a melhor a equipe da temporada.

A decisão do título acontece na próxima sexta-feira, 11, a partir das 20h15 no ginásio municipal de esportes Lázaro de Oliveira.

Mas para chegarem à final, as equipes encararam ‘pedreiras’ na semifinal realizada na noite de sexta-feira, 27, também no “Lázaro de Oliveira.

Os Problemas venceu o Nova Spor por 2 a 0 (na segunda fase a equipe finalista tinha sido derrota por 6 a 4 pelo mesmo adversário) e pelo Nacional, que superou Os Atreta por 7 a 1.

Para a final, nenhuma equipe leva vantagem e se ocorrer empate no tempo normal, a decisão irá para as penalidades máximas. Pelo equilíbrio de força entre as representações, não há favoritismo.

