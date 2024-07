Os Prédios defende invencibilidade no Amador e encara o Zavaglia

SIGA O SCA NO

Estádio Luisão será palco do jogo Primos e Gonzaga, mas sem a presença da torcida - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A rodada do Campeonato Amador promete ser intensa. Promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos, o torneio promete jogos equilibrados e intensos na manhã deste domingo, 14.

Um dos destaques fica para o jogo com início às 10h no campo do distrito de Água Vermelha, quando Os Prédios enfrenta o Zavaglia e tentará manter a invencibilidade.

Os Prédios lidera com 35 pontos, após 10 vitórias e 5 empates. A equipe ainda não perdeu. O Zavaglia faz uma campanha regular. Está em 5º lugar com 23 pontos, obtidos após 6 vitórias e 5 empates. O time já perdeu 3 vezes.

Sem torcida

Um segundo jogo chama a atenção e será realizado às 8h, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, Luisão, entre Primos e Jardim Gonzaga.

Segundo a organização do Amador, no jogo entre as equipes ocorreu invasão de campo, causando problemas extracampo. Para evitar possíveis problemas, a partida foi levada para o Luisão e não terá a presença de torcedores.

Após deliberações envolvendo a organização e representantes das duas equipes, foi definido que terão acesso às dependências da praça esportiva, sete integrantes da diretoria e três da comissão técnica, com cada pessoa colocar o nome completo em uma lista de presença.

A rodada

Estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, Luisão

8h – Primos x Jardim Gonzaga

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

8h – Unidos da Vila x Ponte Preta

10h – Monte Carlo x Vasco da Gama

Campo do distrito de Água vermelha

8h – BN Madri x Mairiense

10h – Zavaglia x Os Prédios

