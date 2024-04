Os Prédios aproveita empate do Gonzaga e reassume liderança do Amador

SIGA O SCA NO

No Luisão, Os Prédios venceu e reassumiu a ponta do Amadorzão - Crédito: Lourival Izaque

A temperatura “ferveu” no Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos. Com jogos em alta intensidade, a competição passa a ter novo líder após concluída a sétima rodada da fase de classificação, ocorrida na manhã deste domingo, 21.

No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, Os Prédios reassumiu a ponta da competição, após vencer o Primos por 2 a 1 e ver os concorrentes diretos, Jardim Gonzaga e Zavaglia empatarem em 0 a 0. Assim, o time do CDHU chegou aos 15 pontos, contra 14 do Jardim Gonzaga.

O jogo foi disputadíssimo e um fato que mereceu destaque foi a festa das duas torcidas no estádio. Participaram da partida e mantiveram a festa e a confraternização nas arquibancadas, em um clima de paz e cordialidade.

Na rodada, destaque ainda para mais uma derrota do Mairiense por 4 a 1 para o Monte Carlo. O time que já foi líder, perdeu rendimento. Quem, finalmente, fez as pazes com a vitória foi o Vasco da Gama. Atual campeão amador, venceu o Unidos da Vila por 2 a 1.

Resultados

Mairiense 1 x 4 Monte Carlo

Jardim Gonzaga 0 x 0 Zavaglia

Os Prédios 2 x 1 Primos

Vasco 2 x 1 Unidos da Vila

Ponte Preta 1 x 0 BN Madri

Real Paulista 2 x 0 Tabatinga

