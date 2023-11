Os melhores jogos da primeira rodada da Liga dos Campeões 2023-24

A Liga dos Campeões voltou em setembro e a primeira semana de ação certamente não decepcionou, pois os torcedores de toda a Europa assistiram a jogos emocionantes. Dito isso, vamos dar uma olhada em alguns dos jogos de destaque.

Bayern de Munique 4 x 3 Manchester United

Devido ao início turbulento da nova temporada, muitos torcedores e especialistas esperavam que essa fosse uma noite difícil para o Manchester United na Alemanha. Afinal de contas, o Bayern de Munique é o segundo favorito para vencer o torneio com essa casa de aposta, depois de contratar Harry Kane durante a baixa temporada.

A partida começou como muitos imaginavam, com os ex-jogadores do Manchester City e do Arsenal Leroy Sane e Serge Gnabry dando ao Bayern uma vantagem de 2 a 0 no intervalo. Rasmus Hojlund deu aos Red Devils um vislumbre de esperança logo após o intervalo, mas o pênalti de Kane restaurou a vantagem de dois gols do time da casa.

Casemiro marcou aos 88 minutos do segundo tempo para fazer 3 a 2 e dar ao Man United uma pequena chance de conquistar um ponto. No entanto, Mathys Tel marcou o quarto gol do Bayern. Mas o jogo ainda não havia terminado, pois Casemiro marcou novamente para fazer 4 a 3.

Arsenal 4 x 0 PSV

O futebol da Liga dos Campeões voltou ao Emirates Stadium pela primeira vez desde 2016, e os torcedores do Arsenal tiveram uma noite fantástica de futebol no norte de Londres, com a equipe de Mikel Arteta marcando quatro gols contra o PSV Eindhoven, da Holanda.

O astro dos Gunners, Bukayo Saka, deu à torcida da casa algo para comemorar logo aos oito minutos, quando marcou um gol no rebote do chute de Martin Odegaard. Em seguida, o jogador da seleção inglesa logo se tornou o provedor, quando deu o passe para Leandro Trossard marcar o segundo gol do Arsenal aos 20 minutos.

Em seguida, Gabriel Jesus marcou seu segundo gol da temporada para garantir os três pontos aos 38 minutos. O Arsenal diminuiu um pouco o ritmo no segundo tempo, mas o quarto gol acabou saindo aos 70 minutos, quando Odegaard chutou no canto inferior da área.

Barcelona 5 x 0 Antwerp

O Barcelona, de forma decepcionante, não passou da fase de grupos da Liga dos Campeões nas duas últimas temporadas. Mas os comandados de Xavi estão em águas muito mais calmas desta vez e deram o pontapé inicial na busca pela classificação com uma vitória de 5 a 0 sobre o Antwerp em sua casa temporária, o Estádio Olímpico.

O time catalão abriu uma vantagem de 3 a 0 nos primeiros 22 minutos, graças aos gols de João Félix e Robert Lewandowski, seguidos por um gol contra do zagueiro Jelle Bataille, do Antwerp. A equipe belga conseguiu resistir à tempestade durante o restante do primeiro tempo.

No entanto, não demorou muito para que o Barça encontrasse o fundo do gol novamente - dessa vez graças a Gavi, que recebeu um cartão amarelo nos 45 minutos iniciais. O ex-jogador emprestado do Chelsea, Felix, fez uma estreia inesquecível na Liga dos Campeões para o Barcelona ao marcar o segundo gol aos 66 minutos.

Manchester City 3 x 1 Red Star Belgrade

O Manchester City é o favorito absoluto para vencer a Liga dos Campeões depois de colocar as mãos no famoso troféu pela primeira vez no ano passado. No entanto, parecia que uma grande virada poderia ter acontecido quando Osman Bukari deu a liderança ao Red Star Belgrade logo antes do intervalo no Estádio Etihad.

O que Pep Guardiola disse no vestiário no intervalo claramente funcionou, pois Julian Alvarez empatou o placar apenas dois minutos no segundo tempo, e o vencedor da Copa do Mundo marcou novamente pouco depois para colocar o Man City na liderança.

Rodri garantiu os três pontos com um raro gol a cerca de 15 minutos do fim do tempo, e aqueles que esport bet na Betfair que o Man City venceria respiraram aliviados no final do jogo.

