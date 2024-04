Organizado e inteligente, Grêmio pega o SKA no Luisão em jogo que vale vaga

Rafael mostra positivismo: “Desde o início da temporada temos o mesmo foco que é a conquista do acesso” - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Para seguir vivo com o sonho do acesso à Série A3 em 2025, o Grêmio São-carlense tem uma partida decisiva a partir das 16h deste sábado, 13, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Faz o jogo da volta das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4 e tem que vencer o SKA Brasil por qualquer contagem.

A necessidade pela vitória deve-se ao fato do Grêmio ter deixado pra trás a vantagem de jogar por dois empates após a derrota pela contagem mínima em Santana do Parnaíba. Agora tem que devolver o resultado para se classificar para à semifinal.

Para o importante desafio o técnico Rafael Sundermann poderá contar com força máxima. Nenhum atleta está entregue ao departamento médico e/ou suspenso.

Por outro lado, apesar de contar com todo o elenco, admite que o Lobo da Central tem que ter um futebol equilibrado e inteligente para buscar a vitória “sem pressão”. “O nosso grupo é muito qualificado e todos estão preparados para disputar jogos como o de sábado” disse o treinador.

Outro fator que anima Rafael é o fato da partida ser em grama natural, já que em Santana do Parnaíba o gramado era sintético. “Sem contar que vamos contar com a presença do torcedor”, enfatizou, salientando que o clube espera mais de mil torcedores no Luisão.

A entrevista

São Carlos Agora - Em desvantagem nas quartas, como o Grêmio vai encarar o SKA, em casa?

Rafael Sundermann - O Grêmio tem uma forma de jogar bem definida e vamos impor o nosso ritmo com o apoio do nosso torcedor.

SCA - Tentará resolver o jogo nos minutos iniciais com jogo pressionado ou vai orientar os atletas para terem tranquilidade nos 90 minutos? Por que?

Rafael - Nossa equipe sempre entra em campo para vencer, mas precisamos ter organização e inteligência para conquistar o nosso objetivo que é a classificação.

SCA - A necessidade pela vitória é normal numa partida. Mas ser pressionado para conquista-la. Isso traz uma tensão para o atleta?

Rafael - O nosso grupo é muito qualificado e todos estão preparados para disputar jogos como o de sábado. Sabemos que será um jogo difícil mas estamos focados para buscar a classificação.

SCA - Em casa, quais as virtudes que os atletas terão para conquistar a vitória? Por que?

Rafael - Decidir as quartas de final no Luisão, em um gramado que estamos acostumados e com o apoio do nosso torcedor é um fator importante para toda a equipe.

SCA - Nesta reta final, a responsabilidade aumenta? O foco é maior? A ansiedade supera a razão?

Rafael - Desde o início da temporada temos o mesmo foco que é a conquista do acesso e trabalhamos bastante durante a semana para fazer um grande jogo diante do SKA Brasil.

O bicho “vai pegar”

Neste final de semana a A4 conhecerá todos os semifinalistas. Além de Grêmio x SKA Brasil, mais três partidas estão programadas.

A partir das 20h desta sexta-feira, 12, no estádio Antônio Gomes Martins, o popular Fortaleza, o Barretos terá trabalho redobrado diante do XV de Jaú. No jogo de ida, o Galo fez 2 a 0 e agora para se classificar, o Touro dos Canaviais tem que vencer pelo mesmo placar (ou mesma diferença de gols).

No sábado, 13, no estádio municipal Adail Nunes da Silva, o Taquarão, a partir das 15h, o Taquaritinga também que terá que jogar muito. No primeiro jogo, em Americana, perdeu para o Rio Branco por 3 a 1 e agora tem que vencer por dois gols de diferença para reverter a vantagem e ir à semifinal.

Teoricamente, a Francana tem uma situação mais tranquila. No jogo de ida das quartas, segurou o 0 a 0 contra o União Barbarense, na casa do adversário. Neste domingo, 15, a partir das 10h30, se empatar novamente carimba o passaporte. O jogo acontece no estádio municipal José Lancha Filho, em Franca.

Leia Também