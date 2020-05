Obras para a construção do CT começa e Grêmio dá salto de qualidade

Máquinas iniciaram as atividades para a construção do CT do Grêmio: em dois meses devem acontecer a entrega - Crédito: Marcos Escrivani

A pandemia da Covid-19 fez com que todas as atividades esportivas fossem suspensas no Brasil. Entretanto, o Grêmio São-carlense que irá disputar a Série B do Campeonato Paulista manteve o planejamento de 2020 e iniciou na quinta-feira, 30, as obras para a construção do seu Centro de Treinamento, que será na antiga ADPM, no Arnon de Mello.

Vários funcionários trabalham diariamente para que em aproximadamente dois meses o local esteja apto para receber os atletas. “Aproximadamente 30 jogadores poderão ser alojados”, disse ao São Carlos Agora, com exclusividade, o técnico Marcus Vinícius. “Ali ficarão concentradas todas as atividades”, emendou.

Segundo o treinador do Lobo da Paulista, o CT terá academia, ginásio de esportes coberto, refeitório, duas salas multidisciplinares, vestiários, piscina e um campo oficial que passará por detalhadas reformas. “O patrocinador está investindo pesado para que possamos fazer um trabalho qualificado e com metas. Com todas as atividades concentradas em um só local, tanto para descanso como para os treinos diários, os atletas profissionais e da base terão a preocupação de treinar e dar o melhor de si em prol do clube”, analisou.

COMEÇAR “EM CASA”

A pandemia da Covid-19 deixa o futuro incerto quanto ao reinício das atividades esportivas. Contudo, até julho as obras do CT deverão estar concluídas e caso a Federação Paulista de Futebol (FPF) e as autoridades sanitárias autorizem o retorno aos treinos, Marcus Vinícius acredita que a reapresentação da equipe aconteça na “casa do Lobo”.

“Vai depender da FPF e do Ministério da Saúde. Existe a justa preocupação em fazer com que todos possam trabalhar com segurança e sem medo de adquirir a infecção. Quando isso ocorrer, estaremos em um CT e vamos obedecer a todos os protocolos. É nossa obrigação ter os cuidados necessários para não problemas futuros”, disse, em relação a uma possível infecção causada pela doença.

DE OLHO NO FUTURO

Indagado sobre a iniciativa do Grêmio em ter seu CT e dar as condições necessárias para que todos os atletas desempenhem o seu papel dentro de campo e consequentemente buscar os resultados positivos, Marcos Vinícius assegurou o clube deu um passo de olho no futuro.

“Não somente em relação ao fato de dar todas as condições para os atletas desenvolver o trabalho em campo, mas considero que é um ganho para São Carlos. Com tudo voltando à normalidade e com um CT pronto, o Grêmio poderá até hospedar um grande clube da Série A que porventura jogue na região. Será um local estruturado e apto para atender as mais exigentes necessidades. Como ex-atleta e agora técnico, posso dizer que é a primeira vez que vejo isso na cidade. É o empenho do nosso patrocinador e um novo marco na história do futebol profissional. Me sinto honrado em fazer parte deste projeto”, finalizou.

