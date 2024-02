O calvário de São Carlos continua na Superliga B; 7 jogos, 7 derrotas

Time são-carlense perdeu mais uma na competição nacional - Crédito: Jonas Bezerra

Na noite de sábado, 24, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, aconteceu o duelo entre São Carlos e Curitiba Vôlei, em partida válida pela sétima rodada da fase de classificação da Superliga B. A equipe comandada pelo técnico Alexandro Pan continua seu calvário e acumulou a sétima derrota seguida: 3 sets a, parciais de 25x21, 25x20 e 25x17.

No primeiro e segundo sets, o time de São Carlos fez um jogo parelho, porém, nos momentos decisivos das parciais a equipe encontrou dificuldades para virar as bolas e o time paranaense se impôs e venceu. No último set houve um domínio maior do adversário, que venceu e fechou a partida.

São Carlos volta a jogar em São Carlos nesta sexta-feira, às 19h30. O duelo será contra o líder Mackenzie/MG. A diretoria da equipe irá fazer o sorteio de duas camisetas de passeio oficiais para os torcedores presentes ao jogo. A entrada será um quilo de alimento.

São Carlos jogou com Ana Breder (líbero), Ariane (oposta), Duda Graciano (levantadora), Gabi (líbero), Gislaine (central), Isa (ponteira), Karenn (central), Laísa (levantadora), Larissa (central), Lidiane (ponteira), Mariana (levantadora) Mila (ponteira) e Thábata (ponteira). Técnico: Alexandro Pan.

