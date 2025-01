Novorizontino surpreende e vence o Palmeiras

Na Arena Barueri, Novorizontino surpreendeu ao bater o Palmeiras - Crédito: Mauro Horita/Ag. Paulistão

Quatro partidas abriram as disputas da quarta rodada da fase de grupos no Paulistão neste sábado, 25. Destaques para Velo Clube e Novorizontino que surpreenderam ao vencerem Santos e Palmeiras, respectivamente. O Água Santa foi outro time a sair vencedor.

O Velo Clube recebeu o Santos no Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, e venceu por 2 a 1. Daniel Amorim marcou duas vezes, enquanto Léo Godoy diminuiu. Esta foi a primeira vitória do Velo Clube, agora com três pontos em quarto lugar do Grupo D, atrás de Palmeiras (7), São Bernardo (6) e Ponte Preta (6). Já o Santos segue com quatro pontos e ocupa o segundo lugar do Grupo B. O líder é o Guarani, também com quatro, por causa do saldo de gols (1 a -1). Red Bull Bragantino (3) e Portuguesa (2) completam a chave.

O Palmeiras também foi surpreendido pelo Novorizontino e derrotado por 2 a 1 na Arena Barueri. Facundo Torres abriu o placar para o time alviverde, mas Pablo Dyego e Robson viraram o placar no segundo tempo. O Novorizontino agora tem cinco pontos, em segundo do Grupo C, atrás do Noroeste (5), que vence no saldo (2 a 0). São Paulo (4) e Água Santa (3) completam a chave.

Quem também fez bonito foi o Água Santa, ao vencer o Red Bull Bragantino por 3 a 0 na Arena Inamar, em Diadema. Luan Dias, Diogo Batista e Ademílson marcaram os gols. O time chegou a três pontos, mas segue em último (4º) no Grupo C. Já o Red Bull Bragantino tem três, em terceiro do Grupo B.

O único empate aconteceu entre Inter de Limeira e Ponte Preta, no Major José Levy Sobrinho, por 1 a 1. Albano fez para os mandantes, mas Everton Brito empatou para os campineiros. A Inter de Limeira soma três pontos, em terceiro do Grupo A, que ainda tem Corinthians (9), Mirassol (6) e Botafogo (2). A Ponte Preta está em terceiro do Grupo D, com seis pontos.

A rodada será encerrada com mais quatro partidas neste domingo (26), com destaque para o clássico entre São Paulo e Corinthians, no estádio Morumbis, às 18h30. O Noroeste tenta seguir invicto diante do Guarani, fora de casa, no estádio Brinco de Ouro, às 20h30.

Confira os resultados dessa rodada:

Inter de Limeira 1 x 1 Ponte Preta

Água Santa 3 x 0 Red Bull Bragantino

Velo Clube 2 x 1 Santos

Palmeiras 1 x 2 Novorizontino

Jogos deste domingo, 26

16h

Mirassol x Portuguesa

18h30

Botafogo x São Bernardo

São Paulo x Corinthians

20h30

Guarani x Noroeste

(com FPF)

