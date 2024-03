Nova geração do vôlei são-carlense atropela Porto Ferreira nos Joguinhos da Juventude

Garotada do sub18 fez bonito em Porto e conseguiram uma convincente vitória: jogadoras comemoram o resultado - Crédito: Zé_Photografy

Foi literalmente um “vapt-vupt” e em 55 minutos, fatura liquidada. Assim foi a estreia da equipe sub18 de vôlei feminino Objetivo/Smec na noite de sexta-feira, 22, pela fase sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude, promovido pela Secretaria Estadual de Esportes e Lazer.

No ginásio municipal de esportes Sylvio Marques Filho, a equipe comandada pela técnica Sandra Mara Leão com muita tranquilidade fez 2 sets a 0, parciais de 25/16 e 25/10 em Porto Ferreira.

Com o resultado, as são-carlenses garantiram presença na final e vai encarar o vencedor de Ibaté e Brotas que ainda se enfrentam. A partida deve ocorrer em São Carlos.

A meta são-carlense é chegar a decisão da fase regional e tentar a classificação para final estadual que reúne as oito melhores equipes do Estado.

Em Porto Ferreira somente no início do primeiro set as são-carlenses sentiram nervosismo e ansiedade. Mas com o desenrolar da partida, a “poeira baixou” e o time impôs o ritmo e dominou amplamente as ações chegando facilmente aos 2 sets a 0.

São Carlos: Victória, Giovanna, Lara, Bruna, Giovana, Gabi, Sophia, Bia, Catarina, Pietra, Júlia, Laura e Rebeca.

Porto Ferreira: Giulia, Duda, Emilly, Bia, Roberta, Paola, Ana Elisa, Letícia, Tuanny, Rubiany, Ana Clara, Maria Vitória, Joana e Ana Laura.

