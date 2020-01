Nos pênaltis, Deportivo Sanka despacha inhembi e está na final da Copa Verão em Torrinha

Crédito: Marcos Escrivani

Foi um teste para cardíaco. Um jogo recheado de muita adrenalina e emoção. Nos pênaltis, o Deportivo Sanka despachou o Anhembi e está na final da Copa Verão de Futsal, que acontece em Torrinha. No tempo normal, empate em 3 a 3 e nas cobranças de tiros livres diretos, os são-carlenses levaram a melhor e venceram por 3 a 2.

Com a vitória na semifinal, realizada na noite desta quinta-feira, 23, o Deportivo se qualificou para a disputa de decisão do título que será na próxima quinta-feira, 30, a partir das 20h30, contra a Rota do Surf.

O JOGO

O Anhembi chegou para a semifinal reforçado com atletas de Bauru e impondo um ritmo de jogo alucinante e aproveitando falhas do time orientado pelo técnico Rafael abriu 2 a 0.

Com uma orientação diferente e melhores postados em quadra, os atletas são-carlenses voltaram melhor e passaram a pressionar o Anhembi. Chegou a estar perdendo por 3 a 1, mas após muita orientação da comissão técnica e uma marcação sob pressão, chegaram ao empate.

Nos pênaltis, o Deportivo foi perfeito e não desperdiçou nenhuma cobrança. Já o goleiro Wellington brilhou e conseguiu fazer duas defesas e garantiu a presença são-carlense na decisão do título.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também