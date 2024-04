Nos Joguinhos Abertos, Deportivo vence e se aproxima da classificação

Jogadores do Deportivo Sanka comemoram a vitória: equipe representa São Carlos nos Joguinhos Abertos - Crédito: Divulgação

Representando São Carlos pela primeira vez, a equipe sub18 do Deportivo Sanka está próximo da semifinal da fase sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude, promovido pela Secretaria Estadual de Esportes.

Após o empate em 2 a 2 com Ibaté e a vitória por 2 a 1 diante de Itirapina na noite desta terça-feira, 9, no ginásio municipal de esportes Lázaro de Oliveira, a equipe chegou a 4 pontos e lidera o grupo B com 4 pontos, ao lado de Brotas, o próximo adversário. Na preliminar da rodada dupla, Brotas ficou no 4 a 4 com Ibaté, que possui 2 pontos. Itirapina é o último colocado sem conquistar um ponto sequer.

Última rodada

A terceira e última rodada da fase sub-regional acontece nesta sexta-feira, 12, no ginásio municipal de esportes Jorge Atalla (Brotão). A rodada dupla começa às 19h. Ibaté enfrenta Itirapina, enquanto que o Deportivo Sanka terá pela frente Brotas. Segundo a equipe são-carlense, um empate é o suficiente para que a equipe passe para a semifinal.

No grupo A estão Descalvado, Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro e Pirassununga e os dois primeiros se classificam. De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, a semifinal será realizada em São Carlos.

