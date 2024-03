No Domingo de Páscoa, a bola rola pelo Raspadão

SIGA O SCA NO

Bala Laika quer a vitória para se aproximar dos líderes - Crédito: Divulgação

O Domingo é de Páscoa, mas no 14º Campeonato do Raspadão, que acontece no Cidade Aracy, nenhum time quer levar um chocolate.

Brincadeiras à parte, a bola rola na manhã deste domingo, 31, pela quinta rodada da fase de classificação do Grupo A. Os jogos começam cedinho, logo às 7h45.

Duas equipes, em especial, querem terminar o dia em alto astral e na ponta. Líderes com 10 pontos positivos, o Aracy e o Antenor Garcia R2 querem a pontos e vão encarar, respectivamente o Zé Bebeu e o Bala Laika.

As partidas prometem muita animação e empolgação e no dia festivo, a expectativa da presença de torcedores é grande.

A rodada

7h45 – Antenor Garcia R2 x Bala Laika

9h – Meninos da Vila x Proara

10h – Pé na Porta x Desportivo Central

11h – Aracy x Zé Bebeu

Classificação

