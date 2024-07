No dia em que completa 8 anos, Grêmio empata com o Rio Claro

Com um jogador a menos, Grêmio ficou no 0 a 0 com o Rio Claro - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

No dia em que completou o seu oitavo ano de vida, o Grêmio São-carlense empatou mais um jogo na Copa Paulista. Na tarde deste sábado, 20, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, na abertura do segundo turno do grupo 3, o Lobo da Central ficou no 0 a 0 com o Rio Claro.

O Grêmio jogou todo o segundo tempo com um jogador a mais já que Iago foi expulso aos 45 minutos do primeiro tempo.

Apesar de jogar com um atleta a menos, o time de Alexandre Grasseli fez uma de suas melhores apresentações na Copa Paulista.

O Grêmio empatou a terceira partida e permanece sem vitória na competição. Foi a três pontos e está na quarta posição. O Rio Claro, foi a quatro pontos e está em terceiro lugar.

O jogo

No primeiro tempo o Grêmio São-carlense teve mais presença em campo. Com boa atuação do meia Chagas e do lateral esquerdo Matheus Petri, a equipe soube envolver o Rio Claro pela ala esquerda e criou as melhores chances de gol.

Chagas e o atacante Rodolfo tiveram oportunidades de colocar o Lobo em vantagem, mas da mesma forma que criaram as chances, elas foram desperdiçadas.

Já aos 36 minutos, o árbitro Guilherme Maciel Rosário se equivocou a não marcar uma penalidade a favor do time são-carlense. O atacante do Lobo foi derrubado dentro da área e o mediador mandou seguir o jogo.

Mas aos 45 minutos, em uma atitude infantil do lateral Iago que já tinha cartão amarelo, ao cometer uma falta violenta em Fábio, foi expulso de campo.

Na etapa final, mesmo com um jogador a menos, o Grêmio manteve o ritmo dos 45 minutos iniciais. As alterações realizadas pelo técnico Alexandre Grasseli deram resultados e o Lobo da Central se mostrou mais ágil e com um jogo insinuante. Criou chances de gol, mas os atacantes não estavam em uma tarde feliz.

Já o Galo Azul, mesmo com um jogador a mais, tinha a posse de bola, mas pouco criava. Somente no minuto inicial, o goleiro Lucas Alves do Grêmio fez uma excelente defesa. Depois, somente nos minutos finais foi novamente chamado a intervir com duas excelentes defesas.

No final, o placar teimou em ficar em branco e o Grêmio amargou o terceiro empate na Copa Paulista. O Lobo permanece sem vitória.

