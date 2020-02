No Dia das Mães, Luisão será palco de São Carlos x Grêmio

Luisão irá receber o clássico entre São Carlos x Grêmio - Crédito: Marcos Escrivani

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou no início da semana a tabela da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B e São Carlos terá dois representantes que estão no grupo 3, composto por São Carlos, Grêmio São-carlense, Inter de Bebedouro, Francana, América de Rio Preto, Taquaritinga e Matonense.

Após turno e returno, cada equipe do grupo fará 12 jogos e apenas os quatro primeiros se classificam para a segunda fase e se garantem na Série B1 em 2021. As demais equipes estarão automaticamente rebaixadas para a Série B2, criada esse ano pelos cartolas paulistas.

Com a presença de dois clubes são-carlenses um inédito clássico será realizado no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, onde ambos mandarão os jogos. No dia 10 de maio, às 10h, no Dia das Mães, as equipes se enfrentam pelo primeiro turno e o mando será da Águia.

AS ESTREIAS

A tabela divulgada pela FPF aponta as estreias das equipes do torneio da quarta divisão do futebol paulista.

Rebaixado da Série A3 em 2019, o São Carlos faz a sua primeira apresentação no dia 26 de abril, quando recebe a visita da Francana a partir das 10h, no Luisão.

No mesmo horário e local, só que na semana anterior, dia 19, o Grêmio São-carlense encara o América de Rio Preto.

