No apagar das luzes, Vinícius faz o gol da vitória do Grêmio

Em São José uma partida dominada pelo Grêmio e uma importante vitória na A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Uma vitória com emoção, apesar da partida ser um tanto quanto monótona. O Grêmio São-carlense venceu por 1 a 0 o Joseense na tarde deste domingo, 28, na abertura do Campeonato Paulista da Série A4. A partida foi realizada no estádio municipal Dr. Martins Pereira, em São José dos Campos. O único gol da partida foi anotado por Vinícius aos 48 minutos do segundo tempo.

A equipe do técnico Leandro Mehlich dominou a primeira etapa. Criou pelo menos cinco chances de gol, mas desperdiçou todas as oportunidades.

Já o segundo tempo foi sofrível. O Joseense nada criou e o Lobo não manteve a mesma intensidade e se tornou monótona. Mas no apagar das luzes, o gol salvador gremista que garantiu três importantes pontos na rodada inaugural da competição.

Primeiro tempo

Nos 45 minutos iniciais, literalmente, o goleiro gremista Gustavo Belli teve dois “grandes” trabalhos: repor bola em jogo ou pegar bola recuada pelos defensores. No mais, foi um mero expectador.

Apesar de jogar fora de casa, o Lobo da Central foi dono absoluto das ações. O técnico Leandro Mehlich armou um esquema que não deu chances ao Joseense.

Nos minutos iniciais fez marcação alta e fez com que a equipe trabalhasse no perde-pressiona. Com isso os anfitriões foram encurralados e nada criava.

Chegou até equilibrar em alguns momentos o jogo. Porém, sem perigo para o Grêmio que criou pelo menos cinco boas chances para marcar. Porém, todas as oportunidades foram desperdiçadas e o placar ficou em branco.

No segundo tempo, o Joseense esboçou um jogo mais franco e o técnico Rennan Calixto fez com que o time atacasse mais. Entretanto, sem perigo para Gustavo Belli.

Já o Grêmio perdeu intensidade, provavelmente pelo forte calor no Vale do Paraíba e por ser a primeira apresentação. Faltou ritmo para o Lobo da Central que não conseguiu criar chances reais de gol na mesma proporção da etapa inicial.

O jogo ficou mais picado, com muitas faltas. Quando tudo levava a crer em um empate monótono, em um dos poucos ataques lúcidos da etapa, Severo avançou pela esquerda e chutou com precisão para Vinícius, aos 48 minutos, fazer 1 a 0 Grêmio.

Visitantes “brabos”

Mais sete jogos foram realizados pela primeira rodada da Série A4. Cinco visitantes levaram a melhor e conseguiram importantes vitórias. Em Assis, o Taquaritinga fez 2 a 1 no Vocem. Em Santana do Parnaíba, o Audax surpreendeu o Ska Brasil e também fez 2 a 1.

Em Santos, o Jabaquara perdeu para o Barretos pela contagem mínima. Em Penápolis, mais um anfitrião que levou a pior. A Penapolense perdeu por 1 a 0 para o Rio Branco de Americana.

Mais um visitante que fez a festa: o Nacional da capital foi a Limeira e mandou 2 a 0 no Independente.

Por fim, em São José do Rio Preto, o América ficou no 0 a 0 com o União Barbarense e o único mandante vencedor na rodada inicial: em Jaú, o XV de Novembro fez 1 a 0 na Francana.

