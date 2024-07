No 8º aniversário, Grêmio quer presentear torcedores com a vitória frente o Rio Claro

SIGA O SCA NO

Grasseli durante treino: técnico quer a vitória para comemorar os 8 anos do Grêmio São-carlense - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Um “parabéns à você”, recheado com três pontos e a primeira vitória na Copa Paulista. Este é o cenário ideal, que está sendo desenhado pela comissão técnica e atletas do Grêmio São-carlense que tem uma partida decisiva na tarde deste sábado, 20, pela primeira rodada do segundo turno (fase de classificação) da Copa Paulista.

O Grêmio está em quarto lugar no grupo 3, com apenas dois pontos. Ainda não venceu e busca a vitória para continuar com boas chances de classificação à segunda fase da competição.

A partir das 16h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, recebe a visita do Rio Claro (3 pontos) e o Lobo da Paulista quer dar o presente aos seus torcedores: a primeira vitória e por um motivo bem especial: o clube completa 8 anos de vida.

Para que a tarde seja perfeita, o técnico Alexandre Grasseli, em entrevista ao São Carlos Agora disse que a equipe trabalhou forte durante a semana. “Nos preparamos para uma vitória. Esta foi uma semana intensa de trabalho, focada na conquista dos três pontos”, disse o comandante do Lobo.

Com apenas dois gols marcados em quatro jogos, Grasseli reconhece que o time precisa ser mais efetivo nas partidas. Porém ressaltou que o equilíbrio no grupo é grande e nos treinos tem trabalhado jogadas em bolas paradas (faltas e escanteios), bem como em movimento. “Precisamos ter um rendimento no que se refere ao aspecto ofensivo mais objetivo ao gol e acredito que dessa forma possamos ter um volume maior de finalização”, completou.

Ainda pelo grupo 3 neste sábado, a partir das 15h, no estádio municipal Dr. Hermínio Ometto, em Araras, o União São João (2 pontos) recebe o invicto e líder Taquaritinga (12 pontos).

São Carlos Agora - Começa o segundo turno e após quatro jogos, dois empates e duas derrotas. Não passou da hora do Grêmio vencer um jogo?

Alexandre Grasseli - Sim, nos preparamos para uma vitória. Esta foi uma semana intensa de trabalho, focada na conquista dos três pontos. Tenho certeza que, nesse sábado, sendo até uma data muito especial, o aniversário do nosso clube, seria um êxito perfeito a conquista dos três pontos frente ao Rio Claro.

SCA - Contra o XV de Piracicaba, durante 90 minutos, não foi chutada uma bola em jogada trabalhada ao gol adversário com perigo. É um sinal de alerta?

Grasseli - Temos enfrentado jogos muito equilibrados que são decididos nos detalhes e as bolas paradas também são detalhes do jogo em que ofensivamente e defensivamente nós estamos tentando nos preparar da melhor forma possível. Evidentemente que, com esses jogos equilibrados, os espaços ficam menores, encontrando dificuldades para atacar também.

Por outro lado, precisamos evidentemente ter um rendimento no que se refere ao aspecto ofensivo mais objetivo ao gol e acredito que dessa forma possamos ter um volume maior de finalização.

SCA - Contra o Rio Claro, o Grêmio será mais vertical e intenso? Por que?

Grasseli - Não acredito que seja apenas o fato de sermos verticais ou intensos. Na verdade, fizemos um bom jogo contra o XV e tivemos nas outras partidas momentos bons também, momentos de desequilíbrio. Eu acredito que o mais importante é focarmos na nossa forma de jogar, uma equipe que propõe o jogo, que tenta chegar organizado no campo do adversário, e essa organização passa por preparação, por treinamento. Temos uma equipe jovem, uma equipe que está amadurecendo na competição e isso pode agora, nesse início de retorno, nos dar a possibilidade de buscarmos a primeira vitória.

SCA - Quantos pontos você acredita que são necessários para o Grêmio lutar por uma classificação à segunda fase?

Grasseli - Em relação a pontuação para classificação, o melhor entendimento, e isso foi passado inclusive para os atletas e comissão, é que nós possamos somar pontos no próximo jogo. O próximo jogo de sábado é muito importante e principalmente a vitória, somar três pontos. E a partir daí a gente começa a planejar jogo a jogo. Eu vejo que fazer uma projeção de pontuação em quatro jogos é algo que não está nos nossos planos e sim o próximo jogo, ou seja, considerar a próxima partida sempre a mais importante.

SCA - Como a comissão técnica e os jogadores definem a decisiva partida contra o Rio Claro?

Grasseli - Estamos todos, comissão técnica, atletas e direção, muito envolvidos em dar as melhores condições para que a gente possa no sábado frente ao Rio Claro, fazer um grande jogo.

Entendendo que esse jogo é extremamente importante e, como eu havia dito, é um momento de somarmos três pontos e consideramos essa partida como fundamental.

Classificação

Grupo 3

Taquaritinga, 12 pontos

XV de Piracicaba, 7 pontos

Rio Claro, 3 pontos

Grêmio São-carlense, 2 pontos

União São João, 2 pontos

