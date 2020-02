Natação são-carlense terá calendário “recheado” em 2020; perspectiva de muitas conquistas

Crédito: Divulgação

A natação são-carlense, que terá como um dos representantes a LCN/Aquário Fitness na temporada 2020, promete muitas conquistas mediante um calendário recheado de competições de alto nível técnico. Tanto o time ACD (atletas com deficiência) como o convencional. Ambos serão comandados pelo técnico Mitcho Bianchi que ministra treinos diários para os atletas que iniciaram as atividades com muita intensidade e foco.

Em entrevista, Mitcho Bianchi confirmou o calendário recheado. Entretanto salientou que as novidades ficam mais para as provas ACDs. Com a chegada de Gustavo Nunes, 26 anos, São Carlos estará presente em eventos promovidos pela CBDI (intelectuais) e no Open Internacional, já que tem confirmada a presença de Ronystony Cordeiro da Silva. Ambos nadadores participarão ainda, ao lado de Gabriel Purgato e Henrique Nasser, do Circuito Caixa (campeonato brasileiro).

“Teremos um grande leque de competições ao longo da temporada, pois estamos ano a ano, qualificando a equipe e para que possamos conquistar resultados expressivos a nível regional, estadual, nacional e, oxalá, internacional, necessitamos de apoio municipal, como emendas parlamentares, da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura. Além, é claro, que todos os atletas tenham transporte para os treinos e competições. Se tudo se encaixar com 100% de eficiência e precisão, com certeza iremos colocar nossa São Carlos no topo da natação ACD em todo o país”, comentou Mitcho.

CONVENCIONAL

A equipe convencional tem toda a atenção de Mitcho Bianchi. O treinador afirmou que o time passa por um processo de reformulação. “Vamos estar presente na Travessia do Náutico que é um treino de luxo, e em oito torneios regionais. Além das duas Copa São Paulo para vinculados”, garantiu.

O CALENDÁRIO

MARÇO

Dia 14, 1º Torneio Regional, em São Joao da Boa Vista

ABRIL

Dias 3, 4, 5 – Circuito Caixa Fase São Paulo ACD, em São Paulo

Dia 18 – 3º Torneio Regional, em Ribeirão Preto

Dias 24, 25 e 26 – 1ª etapa nacional Circuito Caixa, em São Paulo

MAIO

Dia 9 – 5º Torneio Regional (seletiva), em Ribeirão Preto

Dias 15, 16 e 17 – Meeting Brasileiro de Natação ACD – CBDI, em São Paulo

Dia 23 – Troféu Kim Mollo, em Mococa

Dia 30 – Copa São Paulo para Vinculados (local a definir)

JUNHO

Dia 20 – Campeonato Paulista de Inverno ACD

JULHO

Dias 3, 4 e 5 – 2ª etapa nacional Circuito Caixa, São Paulo

Dias 5, 6 e 7 – Campeonato Brasileiro de Natação ACD CBDI (local a definir)

Jogos Regionais ACD – Lençóis Paulista

AGOSTO

Dia 29 – 5º Torneio Regional, em Ribeirão Preto

SETEMBRO

11 a 21 – Jogos Abertos do Interior ACD – Sorocaba

Dia 12 – 6º Torneio Regional, em Porto Ferreira

Dia 19 – Open Paulista ACD, em São Caetano do Sul

Dia 26 – 7º Torneio Regional, em Ribeirão Preto

OUTUBRO

Dias 16, 17 e 18 – Open Internacional de Natação CBDI, em São Paulo

Dia 17 – 8º Torneio Regional, em Mococa

Dias 17 e 18 – Travessia do Náutico, em Araraquara

Dias 21, 22, 23 e 24 – Campeonato Brasileiro Circuito Caixa, em São Paulo

NOVEMBRO

Dia 14 - 9º Torneio Regional, em Matão

DEZEMBRO

Dia 5 – Campeonato Paulista de Verão ACD, Bauru

Dia 12 – Super Copa São Paulo para Vinculados – (local a definir)

EM JAÚ

Neste sábado, 8, a partir das 8h, no salão da Xeretinha Festas & Eventos (rua Alvarino Gomes de Oliveira, 605), Jardim Itamaraty, em Jau será realizado o 1º Encontro Regional de Escolas de Natação, que conta com o apoio da Metodologia Gustavo Borges.

Durante o dia, vários assuntos serão abordados pelos palestrantes Fátima Gênova e Dora Beneti, além dos professores Edson Luiz de Lima e Mitcho Bianchi, que irá abordar a natação ACD e sua inclusão.

Uma vasta programação está prevista e segundo Mitcho a iniciativa do evento nasceu de um grupo de proprietários de academia da região no intuito de trocar informações e experiências.

“Vamos debater os problemas do dia a dia. Particularmente eu irei abordar a inclusão de nadadores ACDs em academias e a minha vivência dentro do esporte paralímpico brasileiro”, disse o técnico são-carlense.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também