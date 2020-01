Natação de São Carlos inicia atividades e time ACD estará mais forte

Crédito: Marcos Escrivani

Na manhã de segunda-feira, 20, na Aquário Fitness, teve início a temporada da natação são-carlense, com os atletas da equipe LCN/Aquário Fitness iniciando os treinos. Tanto os convencionais como os ACDs (atletas com deficiências) que deverá estar mais forte em 2020.

O técnico Mitcho Bianchi disse que a equipe multicampeã que hoje tem 23 atletas deverá ganhar o reforço de mais dois reforços. “Estamos em uma fase de conversas, mas acredito que tudo dê certo”, disse o treinador. “Com isso o time poderá ter 25 representantes”, completou.

A volumosa equipe, uma das maiores do interior paulista, terá paralelamente uma agenda carregada de eventos oficiais como a seletiva do Circuito Caixa de Natação Paralímpica, dois campeonatos nacionais e dois paulistas. Além dos Jogos Regionais e os Abertos do Interior. A novidade fica pela inclusão no calendário do Open Internacional que reunirá a elite da natação brasileira e representantes de outros países.

“É um passo a mais que damos. Temos atletas que estão entre os melhores do país. Por isso vamos para esta importante competição”, comentou.

CONVENCIONAL

Já o time convencional que deverá ter aproximadamente dez atletas terá como prioridade a Copa São Paulo (para atletas vinculados). O time estará presente também em torneios regionais promovidos pela Delegacia da 5ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP).

Uma das novidades fica para o retorno da nadadora Lara Roberta Derussi Gil. A outra é que nadadores da escolinha serão promovidos para o time de alto rendimento.

