Natação ACD são-carlense chega com novidades e time forte para 2020

Crédito: Divulgação

A natação ACD (atletas com deficiências) são-carlense representada pela LCN/Aquário Fitness começa a temporada 2020 com muitas novidades e promete um time ainda mais forte com a finalidade de, no mínimo, mas as expressivas conquistas obtidas nos últimos anos, quando colocou a modalidade esportiva em evidência em todo o país.

Uma das principais novidades foi a conquista de Mitcho Bianchi neste início de ano: ele passa a ser técnico nível 3, sendo a maior graduação que um profissional pode ter no Brasil. Desta forma, está habilitado a ser convocado para integrar a Seleção Brasileira de Paranatação e acompanhar atletas do time são-carlense quando chamados para representar o país em torneios no país ou no exterior.

“Participei de cursos em 2017 e 2018. No ano passado fiz um cronograma de trabalho de um atleta durante oito meses. Apliquei meu método de atividades e pontuei a sua evolução. Foi uma prova prática, vamos dizer assim. Fui aprovado e com isso a CBP concedeu o certificado”, disse Mitcho. “Graças a Deus enxerguei no início do meu trabalho que poderia agregar a seleção brasileira no meu currículo e me preparar com cursos. E hoje temos aqui o Rony, Gustavo, Nasser e Purgato que disputam torneios nacionais e oxalá, internacionais. Isso me dará a oportunidade de me qualificar ainda mais caso um deles obtenha êxito e seja convocado. Estarei preparado para acompanha-los”, enfatizou.

REFORÇO DE PESO

O ano para a LCN/Aquário Fitness começa em alto nível, isso por o nadador Gustavo Nunes, 26 anos, categoria S14 (intelecto), é o novo reforço são-carlense.

Natural de Ubatuba/SP é especialista no nado borboleta e já integrou a seleção brasileira em campeonatos no país e no exterior, conquistando várias medalhas de ouro.

“A vinda do Gustavo foi inusitada. Sua mãe (Flávia) me ligou, pois o número do meu celular estava nos contatos do filho dela. Ela queria saber quem eu era e me identifiquei. Coincidentemente ele procurava uma nova equipe para o filho. A partir daí buscou informações sobre mim e sobre a LCN/Aquário Fitness e teve noção do trabalho que realizamos. A partir daí a mudança de casa para o Gustavo foi questão de tempo e tudo terminou positivamente”, comemorou.

Vestindo a camisa são-carlense, Gustavo irá disputar todas as competições do calendário de 2020.

“Ele estará presente nos Regionais, Abertos e Paulista. Mas marcará presença, principalmente, em campeonatos nacionais. Quem sabe, internacionais”, previu Mitcho.

ATÉ ELAS

Os reforços não param por ai: no time feminino, mais uma força: a universitária jundiaiense Danielle Fernanda de Parolis, 21 anos, que faz Gestão e Análise Ambiental na UFSCar, que possui deficiência visual.

“Me interessei pelo trabalho desenvolvido pela equipe. Pretendo treinar e me tornar uma atleta de alto rendimento. Participar de campeonatos e me tornar uma atriz principal e nunca coadjuvante”, disse Dani que está em início de temporada. “A caminhada é longa, mas estou pronta para segui-la”, ao prever resultados a longo prazo.

Há ainda a chance de uma segunda atleta com deficiência visual ingressar na equipe. Mas por enquanto as conversas não se concretizam, o técnico são-carlense optou pelo silêncio.

“A meta é reforçar a equipe feminina e ter um time no revezamento. Queremos sempre melhorar e em 2020 manter em alto nível os resultados, uma vez que queremos qualificar o time. Mas para isso necessitamos do apoio do município através de incentivos e emendas parlamentares”, finalizou Mitcho Bianchi.

A LCN/Aquário Fitness tem a parceria da Fundação Educacional São Carlos (Fesc) e Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também