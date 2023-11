Natação ACD de São Carlos busca medalhas no Meeting Paralímpico Loterias Caixa

SIGA O SCA NO

LCN irá com 21 competidores e está pronta para o desafio, que promete ser bem disputado - Crédito: Divulgação

Com uma expectativa positiva, já que a meta é buscar pódios e medalhas, 21 paranadadores da Liga Central de Natação (LCN) de São Carlos estarão em ação neste final de semana prolongado, quando participarão do Meeting Paralímpico Loterias Caixa, que acontece de 3 a 5 de novembro no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB) em São Paulo.

A competição reunirá competidores de todo o Estado, que foi dividido em três regiões e o time são-carlense, comandado pelo técnico Mitcho Bianchi estará em ação nesta sexta-feira, 3. As provas valem índices para competições nacionais de 2024.

Diante de tamanha importância, mesmo em final de temporada, Mitcho disse que fez um trabalho apurado com seus nadadores, já que os principais paratletas da modalidade esportiva estarão presentes. “Isso torna o meeting de altíssimo nível técnico. Mas temos um grupo experiente e é uma oportunidade, além de lutar por índices, buscar pódios e medalhas. Acredito que nossa equipe está preparada e vamos em busca de resultados expressivos”, prometeu o técnico são-carlense.

Quem compete

Classe S2

Anderson Felipe Araújo de Almeida

100m livre, 50m costas, 50m livre

Classe S4

Gabriel Cimião Rodrigues

100m livre, 50m costas, 50m livre e 50m peito

Jéssica Natália Marchesini

50m costas, 50m livre, 50m peito

Ronystony Cordeiro da Silva

50m costas, 50m livre, 50m peito

Classe S5

Gisele Terezinha dos Santos

100m livre, 50m costas, 50m livre

Jarbas Ferreira Menezes Júnior

50m costas, 50m livre, 100m peito

Marcelo Franco

100m livre, 50m costas, 50m livre

Rosilene Berttolucci

100m livre, 50m costas, 50m livre

Classe S7

Diego Henrique Garbuio

100m costas, 400m livre, 50m borboleta, 200m medley

Classe S9

Gabriel Conrado Borges de Lima

100m borboleta, 100m livre, 50m livre

Mariana Martins

100m borboleta, 100m livre, 50m livre, 100m costas

Sebastião Silva de Carvalho Júnior

100m peito, 100m costas, 50m livre

Classe S10

Georgia Cristina Afonso

100m costas, 100m livre, 50m livre, 100m borboleta

Classe S11

Rhyan Henrique Araújo Pinto de Oliveira

100m livre, 50m livre, 100m peito

Classe S13

Danielle Fernanda de Parolis

100m costas, 100m livre, 50m livre

Reginaldo Donizete Limão

100m livre, 50m livre, 100m peito

Classe S14

André Roberto Adolfo

100m borboleta, 100m costas, 100m livre e 100m peito

Gabriel Pereira Purgato

100m borboleta, 100m livre, 200m livre

José Roberto Sylvestre Júnior

100m costas, 100m livre, 200m livre, 100m peito

Matheus Mioto Teixeira

200m medley, 100m costas, 100m livre, 100m peito

Pedro Pinheiro Fagian

100m peito, 100m costas, 100livre

