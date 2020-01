Nadadora ACD da LCN/Aquário Fitness inicia temporada com duas medalhas de prata

Crédito: Divulgação

A nadadora ACD (atletas com deficiência) Georgia Cristina Affonso, que compete pela LCN/Aquário Fitness iniciou a temporada em alto estilo.

Na sexta-feira, 24, ela esteve presente na Praia Grande e no Balneário dos Trabalhadores iniciou oficialmente a temporada 2020 ao conquistar duas medalhas de prata nas provas do Campeonato Paulista de Maratona Aquática de curta e média distâncias (600m e 1,7 km).

Georgia irá disputar todas as etapas do Circuito Paulista de Maratonas Aquáticas que é composta por várias provas e organizada pela Federação Aquática Paulista (FAP) em várias cidades do interior paulista. Ao final da temporada, após somatória dos pontos, será definida a campeã de 2020.

Segundo o técnico Mitcho Bianchi, responsável pela LCN/Aquário Fitness, Georgia irá representar São Carlos no Campeonato Paulista, Jogos Regionais, Jogos Abertos e Circuito Caixa de Natação Paralímpica.

A LCN/Aquário Fitness tem a parceria da Fundação Educacional São Carlos (Fesc) e Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec).

