Nadador ACD, Diego Garbuio tem experiência diferenciada em festival de Triathlon no Sesc São Carlos

Adailton, Maria Sílvia e Diego: trio disputou a categoria mista - Crédito: Divulgação

O nadador ACD (atleta com deficiência) Diego Garbuio teve uma experiência diferente na manhã deste domingo, 1, quando participou do Festival de Triathlon integrante do Projeto Sesc Verão 2020.

O evento teve a presença de aproximadamente 200 participantes de São Carlos e da região e marcou a reinauguração da piscina aquecida do Sesc São Carlos.

O festival de triathlon foi dividido em várias categorias (ambos os sexos) e ao lado do casal Adailton Ranieri (bicicleta) e Maria Silvia de Souza Ranieri (corrida), Diego participou da categoria mista e integrou a natação. Na oportunidade representou a LCN/Aquário Fitness, que tem como técnico Mitcho Bianchi.

O festival não teve caráter competitivo e todos os participantes receberam medalhas. Satisfeito, Diego não economizou elogios e enalteceu a experiência. “Foi muito legal. Participei pela primeira vez e minha maior dificuldade foi na área de transição, que era em descida. Mas acredito que meu desempenho foi bom e dei o melhor. Estou em início de temporada e foi uma troca de experiência maravilhosa. O mais importante foi o fato de eu ter levado o nome da LCN/Aquário Fitness”, disse Diego.

Os organizadores enfatizaram que o festival tem como finalidade proporcionar qualidade de vida e incentivar as pessoas a conhecer a modalidade e posteriormente alçar voos maiores.

