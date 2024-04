Na Faber, WLM e Tiquinho fazem o “jogo dos extremos”

Na lanterna, Tiquinho corre atrás da primeira vitória no campeonato - Crédito: Divulgação

De um lado, o líder e do outro, o lanterna que ainda sequer conquistou uma vitória em cinco rodadas. Esta é a apresentação do jogo entre WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet Officce e Tiquinho/Vagão Maq, previsto para o campo 2 do Cedrinho e válido pela sexta rodada da fase de classificação do Campeonato Interno Clube Faber-Castell, que acontece na manhã deste domingo, 14. O Race Life estará de folga.

No “jogo dos extremos”, o WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet Officce está com 9 pontos em primeiro lugar, enquanto que o Tiquinho/Vagão Maq ainda não sabe o que é uma vitória. Segura a última colocação, com apenas um ponto positivo.

A rodada

Campo 1

8h - São Geraldo Tintas x Top Real

10h - Pão de Queijo x Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara

Campo 2

8h - WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet Officce x Tiquinho/Vagão Maq

Classificação

Leia Também