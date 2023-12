Na confusa Copa São Carlos, Os Prédios e Zé Bebeu são eliminados (de novo)

Fesc sediou o encontro que decretou a eliminação do Zé Bebeu e Os Prédios - Crédito: Lourival Izaque

A polêmica, confusa e com uma “pitada” de desorganização, Copa São Carlos, teve mais um capítulo de sua trágica realização em 2023. As equipes Os Prédios e Zé Bebeu após serem eliminadas e reintegradas pela direção da Liga Desportiva de São Carlos (LDSC), foram, por incrível que pareça eliminadas (novamente).

A decisão mais recente aconteceu na noite de terça-feira, 5, na Fundação Educacional São Carlos (Fesc), durante assembleia que reuniu diretores das equipes filiadas a LDSC e que iriam votar a eliminação ou não das equipes, ambas envolvidas em uma briga de torcida nas quartas de finais da Copa São Carlos 2023. A partida aconteceu na tarde de domingo, 26, no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira.

A direção da equipe do Aracy foi quem solicitou a assembleia e estiveram presentes diretores do Aracy, Cruzeiro do Sul, Atlético Munique, Paulistano, Desportivo Cruz Azul, Tijuco Preto, New United, Os Prédios, Red Back, Redenção, Santa Angelina e Vila Prado.

A reunião teve início às 19h30 e foi comandada pelo presidente da LDSC, Neuto Aparecido de Oliveira. Após abrir a assembleia, um dos integrantes da equipe Os Prédios teve 5 minutos para uma defesa, como está pautado nas diretrizes da entidade.

O dirigente falou sobre o momento em que aconteceu a confusão e colocou abertamente que o início não foi de nenhuma das torcidas assim como apresentou alguns áudios e vídeos sobre o momento. Após a fala teve início a votação. Nove diretores optaram pela exclusão das duas equipes, enquanto que outros três diretores, contra. Desta forma Os Prédios e Zé Bebeu foram eliminados da Copa São Carlos 2023.

Elimina, não elimina, elimina...

A Copa São Carlos poderá ficar guardada negativa nos anais esportivos da cidade. Afinal, em um prazo de nove dias, três decisões distintas foram tomadas.

A confusão começou na tarde de domingo, 26, no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão De Siqueira. Pelas quartas de final, jogavam Os Prédios e Zé Bebeu. Faltando poucos minutos para o final da partida, 2 a 2 no placar e a perspectiva do classificado para a semifinal ser decidido nos pênaltis, quando ocorreu confusão na arquibancada envolvendo torcedores. Crianças e idosos acabaram atingido por briga de adultos.

Como “castigo”, horas depois, a LDSC decidiu pela eliminação das duas equipes e teria dado um prazo de 48 horas para a direção das duas agremiação entrassem com recursos.

Na quinta-feira, uma reunião envolvendo a direção da entidade, representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) e dos clubes até então eliminados, optaram pela reintegração. Com isso, na tarde de sábado, 2, no campo do distrito de Água Vermelha, atletas das duas equipes, sem a presença de torcedores, iriam realizar a cobrança das penalidades máximas para definir o semifinalista.

Porém, na sexta-feira, 1, a direção do Aracy, Vila Prado e Santa Angelina, contrários a decisão da LDSC de reintegrar as equipes, em um ato de protesto, lançaram nas redes sociais que não entrariam em campo nos jogos semifinais. A programação previa rodada dupla no campo do distrito de Água Vermelha no domingo, 3.

Às 8h o Santa Angelina deveria enfrentar o vencedor de Os Prédios x Zé Bebeu. Na sequência, às 10h, jogariam Vila Prado x Aracy.

Por fim, prevendo um fiasco de um WO duplo, a LDSC se antecipou, paralisou o campeonato e marcou a assembleia atrás do grupo de WhastApp que reúne as equipes filiadas à entidade.

O capítulo (talvez) final, foi esta reunião onde se decidiu, novamente, pela eliminação de ambas.

