Na Champions Prata, rodada define as equipes para a segunda fase

Fluminense, necessitando da vitória e dependendo de resultados, encara Primavera em luta direta pela vaga - Crédito: Divulgaçao

A briga por vagas para a segunda fase da série Prata da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva São Carlos promete estar intensa neste domingo, 16, quando acontece a última rodada da fase de classificação.

Ao final da 12ª rodada serão conhecidas as 16 equipes que estarão na segunda fase, sendo que se classificam oito do grupo A e a mesma quantidade de times do grupo B.

A adrenalina promete subir, já que algumas vagas ainda não foram preenchidas. No grupo A, Botafogo, Deportivo Sanka, União Douradense e Paulistano estão matematicamente classificados. O Sanka City, com 16 pontos, joga por um empate. Já o Primavera (14), Holanda (13), Jardim Beatriz (12), Proara (12) e Fluminense (11) possuem chances e as cinco equipes disputam as duas vagas restantes. Flamingo e São Carlos 3, estão eliminadas.

No grupo B, Mulekes da Vila, Prohab, Pakabá, Centenário, Jardim Jockey Club, Cometa Cristão e Grêmio estão garantidos. Red Back (12 pontos) em 8º e Bola de Neve (10 pontos) em 9º lutam pela última vaga do grupo. Loz Bárbaros, Barbaridade e New United estão eliminados.

A rodada

Estádio Municipal Parque São Pedro, em Dourado

8h30 – União Douradense x Jardim Beatriz

10h30 – Botafogo x Sanka City

Campo da USP

10h – Barbaridade x Bola de Neve

13h30 – Red Back x Prohab

15h15 – Paulistano x Deportivo Sanka

Campo da Vila Isabel

10h – Cometa Cristão x Loz Bárbaros

Campo do distrito de Água Vermelha

15h15 – Proara x Holanda

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

15h15 – Primavera x Fluminense

Campo da UFSCar

15h15 – Centenário x Pakabá

Classificação

