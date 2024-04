Munique busca a vitória para se aproximar dos líderes na série ouro da Champions Cup

SIGA O SCA NO

Atlético Munique tem partida importante na Champions e foca a vitória - Crédito: Divulgação

De olho nas primeiras colocações, o Atlético Munique terá um desafio importante na manhã deste domingo, 21 quando, a partir das 10h, na Fazenda Itaguassu, enfrenta o Zé Bebeu pela sexta rodada da fase de classificação da série ouro da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

A competição tem hoje três líderes, todos com 12 pontos (Juventus, Tijuco Preto e Policarbon) e a equipe atleticana aposta em possíveis tropeços para se aproximar da ponta. A equipe está hoje em quarto lugar com 10 pontos e caso a rodada seja perfeita, pode até sonhar com a liderança, caso supere o Zé Bebeu, que tem uma campanha irregular até aqui e somou 6 pontos (está na 9ª posição).

A rodada

Estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté

8h – Juventus Cruzado x Juventude

10h – Milan x Policarbon

Fazenda Itaguassu

8h – Aracy x Pé na Porta

10h – Zé Bebeu x Atlético Munique

Campo da UFSCar

8h – River Plate x Tijuco Preto

10h – Abdelnur x Santa Angelina

Estádio Municipal Parque São Pedro, em Dourado

10h30 – Mirante x Cruzeiro do Sul

