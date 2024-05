Em Ibaté, Torneio do Trabalhador define o campeão

Crédito: Divulgação

O estádio municipal Dagnino Rossi recebe a partir das 7h45 desta quarta-feira, 1, Dia do Trabalho, os jogos decisivos do Torneio do Trabalhador. Na primeira partida da rodada dupla, a disputa do terceiro lugar e na sequência, a disputa final que irá coroar a melhor equipe da competição.

O secretário adjunto de esportes, Raul Seixas II, que organizou o evento que teve início segunda-feira, 29, disse que foram nove rodadas até a decisão. “O torneio foi disputado por 18 equipes, com partidas na segunda-feira, terça-feira e nesta quarta-feira, divididas em três fases, promovendo os vencedores para a disputa final, que acontece a partir das 7h45”, explicou.

A premiação para os três primeiros colocados será em troféus e medalhas.

