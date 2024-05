Artista plástico são-carlense homenageia Senna com quadro

Anderson ao lado de uma de suas obras: Senna, seu ídolo - Crédito: Divulgação

Já se passaram 30 anos, mas a dor pela tristeza e saudade, continuam vivos até hoje para os fãs, que não esquecem as madrugadas e manhãs de domingo. A certeza de um dia feliz. Afinal, eram as vitórias do “Ayrton Senna do Brasil”.

Porém, fica a lembrança. A morte de Ayrton Senna completa 30 anos nesta quarta-feira, 1. O grave acidente durante o GP de San Marino, em Ímola, na Itália, ocorreu na manhã daquele 1º de maio de 1994, um domingo, mas a confirmação da notícia veio horas depois.

Para homenagear a memória de Senna, o são-carlense Anderson Machado, artista plástico autodidata e que sempre teve em Ayrton Senna como um grande exemplo e ídolo, fez um quadro em sua homenagem,

Ele começou a pintar em 2020 no começo da pandemia e seu primeiro quadro foi justamente de Ayrton Senna. “Diz algumas artes dele e foi uma grande honra poder fazer essa homenagem”, disse Anderson ao São Carlos Agora.

