Multi Esporte/La Salle conquista Sanca Cup no sub16

Após uma semana de muitos jogos a Sanca Cup 2020 chegou a fim no domingo, 26, em São Carlos, com um nível técnico alto, equipes tradicionais do futebol de base e vários olheiros dos grandes clubes do Brasil para captar novos talentos.

O Centro Esportivo Multi Esporte/La Salle fez bonito subindo ao pódio em duas categorias: no sub16 e sub14.

O grande destaque foi a equipe sub16 que ficou campeã de forma invicta vencendo equipes de tradição na base e na final o Jabaquara Atlético Clube, em um jogo altamente equilibrado com as duas equipes criando oportunidade de gols, mas o 0 a 0 insistiu em ficar no tempo normal e a emoção foi para a disputa das penalidades máximas onde a vitória ficou para a equipe de São Carlos por 6 a 5.

Já a equipe sub14 também fez uma grande campanha, mas sentiu o cansaço na final e não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 e ficou com vice-campeonato.

Para André Bernal treinador nas duas categorias o saldo foi muito positivo. "A Sanca Cup tem sido um dos principais campeonatos no país. O nível técnico das equipes é muito alto e graças a Deus conseguimos chegar na final com duas equipes. O sub14 fez uma grande campanha e até então não havia perdido, mas sentimos o cansaço e não tivemos forças para reagir. Méritos também do adversário que fez boa partida. No sub16 pura emoção. Enfrentamos uma equipe muito forte e com investimentos altíssimos em categoria de base, mas conseguimos igualar o jogo e de forma emocionante vencemos nos pênaltis", disse Bernal.

