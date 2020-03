Mult Sport participa de festival de futebol no SCC

Crédito: Divulgação

A Mult Sport participou neste sábado, 7, de um festival de futebol realizado pelo São Carlos Clube. Os jogos aconteceram nas dependências do clube, e contou com a participação de várias equipes. O evento foi uma iniciativa da professora Mônica Angélica de Paula.

Neste mês a categoria escolhida foi a sub15 e para os próximos meses serão realizados em outras categorias. A Mult Sport contou com participação de 14 atletas, que apresentaram muita dedicação nos jogos.

Para os idealizadores do festival os objetivos foram alcançados, uma vez que a ideia é unir as crianças e adolescentes, bem como unir as escolas de futebol e professores, para proporcionar uma tarde saudável a todos.

A participação da Mult Sport neste evento faz parte da agenda de jogos e festivais, que serão realizadas no mês de março, pois serão mais de 200 crianças participando das atividades propostas pelos professores e diretores da escola de futebol.

