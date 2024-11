Muita emoção marca a semifinal da Taça São Carlos de Futsal

100% na competição, Deportivo Sanka entra como favorito a conquista do título - Crédito: Divulgação

O ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho foi palco na noite de terça-feira, 26, de muita emoção e disputas acirradas na semifinal da Taça São Carlos de Futsal 2024. A competição, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, se aproxima de sua fase final, contou com duas partidas que ficaram marcadas pela intensidade e pela garra das equipes em quadra.

Na primeira, a equipe 100% na competição, o Deportivo Sanka enfrentou o forte Falcão Dourado. Em um jogo de muita raça e determinação, a experiência dos Leões se destacou, garantindo a vitória por 7 a 5 e a vaga na grande final.

A segunda semifinal foi um confronto entre a experiência e a juventude. A Esportiva, formada por atletas experientes, enfrentou o jovem e talentoso time do Prohab/Muleques da Vila. Contudo, a vivência em quadra fez toda a diferença, e a Esportiva venceu com um placar contundente de 8 a 1, avançando para a decisão do título.

A final da Taça São Carlos de Futsal promete ser emocionante, pois além do troféu de campeão, estará em disputa também a vaga para representar o distrito de Santa Eudóxia na Taça EPTV de Futsal e na Taça Record de Futsal, ambos em 2025. O vencedor da disputa do terceiro lugar garante a vaga. O time do Esportiva já garantiu sua classificação como representante do distrito de Água Vermelha, enquanto o Deportivo Sanka já tem sua vaga assegurada como representante da cidade de São Carlos. A disputa pelo 3º lugar também será crucial, já que o time vencedor dessa posição conquistará sua chance de brigar nas competições de 2025.

A final será realizada na próxima sexta-feira, 29, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, com a disputa do 3º lugar às 19h e, em seguida, a emocionante decisão entre Deportivo Sanka e Esportiva São Carlos. Não perca!

