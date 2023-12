Ministério Público e Tribunal de Justiça de São Paulo suspendem a Copa São Carlos

No dia do jogo, as torcidas do Zé Bebeu e Os Prédios lado a lado no Zuzão - Crédito: Lourival Izaque

No dia 31 de dezembro, será o último dia de 2023. Esta data é certeza. Porém, se a Copa São Carlos, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos terminará nesta temporada, o mistério fica no ar.

Isso porque, nesta sexta-feira, 8, o juiz de direito Daniel Felipe Scherer Borborema, através do parecer do Ministério Público e do Tribunal de Justiça de São Paulo, suspendeu a competição e irá analisar questões levantadas por um torcedor de Os Prédios, ao lado do Zé Bebeu, uma das equipes eliminadas da competição.

De acordo com a petição analisada pelo magistrado, o torcedor questiona a falta de segurança no local do jogo, no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira, que seria de responsabilidades dos organizadores, que não teria sido feita a separação de torcidas e que, segundo o requerente, até mesmo a assembleia que resultou na eliminação das duas equipes, seria irregular e beneficiaria outras equipes envolvidas.

Diante do exposto, Scherer Borborema optou pela suspensão da Copa São Carlos até que o Poder Público seja consultado e em caso de descumprimento os organizadores serão multados em R$ 30 mil reais por evento.

Novela sem fim

A confusão começou na tarde de domingo, 26, no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira. Pelas quartas de final, jogavam Os Prédios e Zé Bebeu. Faltando poucos minutos para o final da partida, 2 a 2 no placar e a perspectiva do classificado para a semifinal ser decidido nos pênaltis, quando ocorreu confusão na arquibancada envolvendo torcedores. Crianças, mulheres e idosos acabaram atingido por briga de adultos.

Como “castigo”, horas depois, a LDSC decidiu pela eliminação das duas equipes e teria dado um prazo de 48 horas para a direção das duas agremiação entrassem com recursos.

Na quinta-feira, uma reunião envolvendo a direção da entidade, representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) e dos clubes até então eliminados, optaram pela reintegração. Com isso, na tarde de sábado, 2, no campo do distrito de Água Vermelha, atletas das duas equipes, sem a presença de torcedores, iriam realizar a cobrança das penalidades máximas para definir o semifinalista.

Porém, na sexta-feira, 1, a direção do Aracy, Vila Prado e Santa Angelina, contrários a decisão da LDSC de reintegrar as equipes, em um ato de protesto, lançaram nas redes sociais que não entrariam em campo nos jogos semifinais. A programação previa rodada dupla no campo do distrito de Água Vermelha no domingo, 3.

Às 8h o Santa Angelina deveria enfrentar o vencedor de Os Prédios x Zé Bebeu. Na sequência, às 10h, jogariam Vila Prado x Aracy.

Por fim, prevendo um fiasco de um WO duplo, a LDSC se antecipou, paralisou o campeonato e marcou a assembleia através do grupo de WhastApp que reúne as equipes filiadas à entidade.

Por fim, na Fesc, a assembleia reunindo a direção da Liga e equipes filiadas, optou pela exclusão das equipes. Agora, em novo capítulo, o Ministério Público e Tribunal de Justiça de São Paulo suspenderam a competição.

Nas redes sociais

Nas redes sociais, foi postado nesta sexta-feira, 8, um jogo da semifinal da Copa São Carlos, previsto para acontecer no estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, a partir das 10h deste domingo, 10, entre Aracy x Vila Prado.

Na outra semifinal, o Santa Angelina já tinha sido declarado vencedor por WO, devido a exclusão do Zé Bebeu e Os Prédios. Porém...

