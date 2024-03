Milan pega o Zé Bebeu e tenta a primeira vitória na Champions Cup

Milan de Ibaté tem parada indigesta e pega o Zé Bebeu pela Champions Cup - Crédito: Divulgação

A Champions Cup – Série Ouro chega a terceira rodada da fase de classificação. Com a participação de 15 equipes, torneio amador é promovido pela Liga Desportiva de São Carlos.

Sete partidas estão previstas para este domingo, 24 e um dos destaques é a presença do Milan de Ibaté. A equipe ainda não se firmou na competição e em duas partidas, conquistou apenas um ponto e está na 10ª colocação.

Em busca da primeira vitória, o time do Encanto do Planalto vai ter uma parada indigesta. A partir das 8h, no campo da UFSCar mede forças com o Zé Bebeu que está duas posição à frente. Em 8º lugar, possui 3 pontos. O jogo não tem favorito.

A rodada

Campo da UFSCar

8h – Milan x Zé Bebeu

10h – Cruzeiro do Sul x Aracy

Campo João Ratti

8h – Policarbon x Mirante

10h – River Plate x Juventus Cruzado

Fazenda Itaguassu

8h – Atlético Munique x Abdelnur

10h – Tijuco Preto x Vila Prado

Estádio municipal São Domingos Sávio (Dourado)

10h30 – Santa Angelina x Pé na Porta

Classificação

