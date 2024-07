Mercenários e Polêmicos vencem e comandam o Varzeano

Santa Eudóxia empatou com o Red Bull e manteve a terceira colocação no Varzeano - Crédito: Divulgação

Concluída a 12ª rodada da fase de classificação do Campeonato Varzeano, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos, com a realização de cinco jogos na tarde de domingo, 14.

A princípio uma rodada sem surpresas, já que as duas equipes que comandam a competição venceram pelo mesmo placar: 2 a 1. O Polêmicos venceu o São Carlos 8 (15 pts) e chegou aos 29 pontos e o perseguidor direto, o Mercenários superou o Romeu Tortorelli (12 pts), totalizando 27 pontos.

Na terceira colocação, o Santa Eudóxia perdeu fôlego ao empatar em 2 a 2 com o Red Bull. O time chegou aos 24 pontos, contra 23 do adversário. As duas equipes lutam diretamente pelo terceiro posto nesta fase do campeonato.

Resultados

Mercenários 2 x 1 Romeu Tortorelli

Santa Eudóxia 2 x 2 Red Bull

Polêmicos 2 x 1 São Carlos 8

Santa Mônica 0 x 2 Tijuco Preto

AGR 6 1 x 2 ABC

