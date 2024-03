Meia Maratona Água Vermelha/Santa Eudóxia reúne milhares de atletas

Crédito: Divulgação

A tradicional meia maratona Água Vermelha - Santa Eudóxia “Elder Pepino Fragalle” reuniu milhares de atletas entre profissionais e amadores neste domingo, 3, na rodovia Abel Terruggi, que liga os dois distritos.

A distância entre os distritos é de 21,1 quilômetros, porém é uma prova desafiadora, como muitas descidas no início do percurso e um trecho final de subidas, exigindo muito dos corredores. Este ano o atleta Fábio Mota Paiva encerrou o percurso em apenas 01:12:33.47, sendo o primeiro colocado entre os homens. Luiz Shianti chegou em 01:12:39.89 e Lucas da Silva Ferraz em 01:12:47.53.

Entre as mulheres Bruna Calazans Luz foi a vencedora, fazendo o percurso em 01:34:29.37. Ana Paula Corrêa Missão Valdevite ficou com a segunda colocação com 01:35:21.12 e Luciana Queiroz com o terceiro lugar com o tempo de 01:35:41.83.

A largada da Meia Maratona, aconteceu pontualmente às 7h, da Avenida Bela Cintra, em frente à Igreja São Roque, em Água Vermelha. A chegada foi próxima à Rodoviária de Santa Eudóxia.

A rodovia entre os dois distritos, que passou por total recape recentemente, sendo investidos mais de R$ 16 milhões a pedido do prefeito Airton Garcia, junto ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER -, ganhou novas cores neste domingo em virtude das camisetas amarelas dos 1.500 participantes. Na chegada havia estrutura com água, isotônicos, frutas e atendimentos médico para receber os corredores.

Diversas autoridades participaram da entrega de medalhas, além da viúva de Elder Pepino Fragalle, a professora e radialista Claudia Cury e os irmãos Eustáquio Fragalle e Edilson Fragalle.

