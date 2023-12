Mehlich inicia os trabalhos no Grêmio e sonha alto na A4

Mehlich: "Sou organizado, adepto do futebol moderno, busco conhecimento a todo momento" - Crédito: Divulgação

O técnico Leandro Mehlich, 49 anos, com passagens pelo Red Bull Bragantino, Corinthians, Santos, São Bernardo, Ska Brasil e Ibrachina, entre outros, já começou a sua trajetória no Grêmio São-carlense. Mas na próxima segunda-feira, 10, de fato inicia na prática, os trabalhos de olho na Série A4 do Campeonato Paulista, que começa em janeiro.

Com sua comissão técnica formada, o treinador do Lobo da Central, em entrevista ao São Carlos Agora disse que no primeiro dia das atividades serão realizados todos os exames médicos, clínicos e avaliações físicas até o dia 13. Depois o time viaja para Ribeirão Preto, onde fará a pré-temporada no Centro de Treinamento da I9 até o dia 23. Posteriormente todo o grupo é liberado para as festas de final de ano.

Com a intenção de trabalhar com 26 atletas (mais os promovidos da categoria de base), Mehlich disse que nesta semana deverão ser anunciadas as contratações, salientando que irá indicar atletas e trará alguns de sua confiança.

Afirmando ser um técnico organizado e adepto do futebol moderno, busca conhecimento a todo momento. “Irei passar um pouco da minha experiência adquirida ao longo da minha carreira para se construir um legado dentro do clube”, pontuou, afirmando que suas equipes são equilibradas nos aspectos ofensivos e defensivos e tem simpatia por dois esquemas de jogo (1:4:3:3 ou 1:3:5:2).

Abaixo, a entrevista com o comandante gremista:

São Carlos Agora - Irá participar da formação da equipe?

Leandro Mehlich – Sim. Já estamos trabalhando nessa formação junto com nossa comissão técnica e a direção do clube e acredito que na próxima semana já iremos anunciar os atletas do nosso elenco para 2024.

SCA - Irá indicar atletas de confiança?

Mehlich – Sim. É muito importante trazer atletas de confiança, porém temos monitorados jogadores de todo o Brasil para termos um elenco qualificado para o próximo ano. É uma divisão nova, Série A4, poderemos pela primeira vez, trazer atletas acima de 23 anos e temos que ser pontuais com essas escolhas.

SCA - Quando começam os trabalhos (atividades físicas e técnicas)?

Mehlich - Iremos começar nossos trabalhos no dia 10. Faremos todos os exames médicos, clínicos e avaliações físicas até o dia 13 e viajaremos para Ribeirão Preto, onde faremos nossa pré-temporada no Centro de Treinamento da I9 até o dia 23. Os atletas serão liberados para as festas de fim de ano e se reapresentarão dia 2 de janeiro em nosso centro de treinamento.

SCA - Quais serão os integrantes da comissão técnica?

Mehlich - Trouxemos alguns profissionais novos como o auxiliar técnico Marcus Vinícius de Moraes e o preparador de goleiros Ernani Saboia que se juntarão aos profissionais da casa: Rafael Sundermann (auxiliar técnico e coordenador metodológico), Jeferson Teixeira (fisiologista), Daniel Franco (fisioterapeuta), Vicente Ciarrocchi (médico) e Douglas Santos (mordomo).

SCA - Com quantos jogadores pretende trabalhar na A4:

Mehlich - Devemos trabalhar com 26 atletas profissionais, mais alguns atletas de nosso sub20 que farão parte de nosso plantel e são “lista b” do Campeonato Paulista.

SCA - Como será o perfil da equipe e qual a meta para o campeonato?

Mehlich - Gosto de ter a bola, de propor jogo. Nossa equipe será de boa qualidade técnica. O torcedor gremista pode esperar uma equipe que irá pressionar os adversários. Temos como meta o acesso para a Série A3 e lógico revelar bons jogadores e render frutos ao Grêmio São-carlense.

SCA - Como você se autodefine?

Mehlich - Sou organizado, adepto do futebol moderno, busco conhecimento a todo momento e irei passar um pouco da minha experiência adquirida ao longo da minha carreira para se construir um legado dentro do clube.

SCA - Como gosta de armar suas equipes?

Mehlich - Minhas equipes são equilibradas nos aspectos ofensivos e defensivos. Prefiro e uso esses dois esquemas de jogo (1:4:3:3 ou 1:3:5:2), porém cada jogo é uma adaptação.

