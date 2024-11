Mateus Petri renova e fica no Grêmio São-carlense

Mateus Petri é o terceiro reforço do Grêmio para a Série A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O dia começou agitado nos bastidores do Grêmio São-carlense, com mais um reforço para a alcateia do Lobo da Central. Na manhã desta quinta-feira, 28, a direção do clube anunciou a renovação do contrato do lateral esquerdo Mateus Petri, de 22 anos.

Natural de Piracicaba, o atleta vestiu a camisa do Grêmio na Copa Paulista e teve um bom desempenho. O futebol apresentado pelo atleta satisfez os dirigentes e após breve negociação, o lateral teve o contrato renovado.

Desta forma, Mateus irá defender o Lobo no Campeonato Paulista da Série A4 e será mais um reforço para a equipe do técnico Marcus Vinícius. Os trabalhos gremistas visando a preparação terá início em dezembro.

