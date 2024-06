Marola Sanka vence Gavião Peixoto e decide contra Água Vermelha o futuro na Copa Record

SIGA O SCA NO

Marola Sanka conquistou expressiva vitória na Copa Record - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal Marola Sanka, que representa o distrito de Santa Eudóxia, estreou com vitória na Copa Record, que tem a participação de 42 equipes da região. Na noite desta quarta-feira, 5, no ginásio municipal de esportes Alexandre Laverde, em Boa Esperança do Sul, venceu Gavião Peixoto por 5 a 4.

Os gols do time são-carlense foram marcados por Eduardo, Kauan , Dé e Otávio (2).

Com a vitória, o Marola se classificou para a segunda fase e na sexta-feira, 14, enfrenta a representação do distrito de Água Vermelha no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Caso o time vença, se classifica para a série Ouro do torneio, onde estarão as doze melhores equipes da competição e caso seja derrotado, tem presença assegurada na série prata.

