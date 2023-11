Marola Sanka surge como mais uma força do futsal de São Carlos

SIGA O SCA NO

Marola mostra a força do futsal são-carlense: time invicto a mais de um ano - Crédito: Divulgação

Uma equipe formada por amigos, que não possui patrocinador e e todas as despesas referentes a participações em torneios (locais ou regionais), são divididas entre os integrantes do grupo. Uma observação importante: apesar de jovem, um time que não sabe o que é perder em jogos oficiais no futsal desde o dia 18 de outubro de 2022. Portanto, a última derrota foi a um ano e um mês.

A equipe em questão é o Marola Sanka, formada no ano passado e que vem participando de vários torneios. Atualmente, o time está em dois campeonatos. Um regional e outro municipal. Em ambos, com reais condições de levantar a taça.

No campeonato da Liga Araraquarense, o Marola é finalista. Realizaram sete partidas e possui 100% de aproveitamento. A equipe tem o artilheiro da competição, Renan, com 24 gols. O time fez 45 gols e sofreu 13 e possui a melhor campanha até aqui. Na final, um clássico são-carlense, já que o adversário será o Deportivo Sanka.

A outra competição em que o Marola compete é a Taça São Carlos de Futsal. Neste torneio, o time representa o Redenção que é filiado a Liga Desportiva de São Carlos. A equipe está nas quartas de final. Até aqui, invictos, com três vitórias e um empate, campanha feita na fase de classificação.

