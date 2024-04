Marola Sanka será Santa Eudóxia na Taça EPTV

Marola Sanka representará Santa Eudóxia na Taça EPTV - Crédito: Divulgação

A Taça EPTV começa nesta segunda-feira, 1, para a equipe do Marola Sanka, que irá representar o distrito de Santa Eudóxia na competição regional. A partida será a partir das 20h15 no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, em Ibaté, quando enfrenta Rio Claro. O segundo jogo será dia 18, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, em São Carlos, quando encara Descalvado. As equipes integram o grupo A e as duas primeiras se classificam para a segunda fase.

De acordo com a direção do time, os jogadores compõem a mesma base de 2023, quando conquistaram o título municipal de São Carlos e da Liga Araraquarense.

Integram o Marola: Goleiros: João e Vinicius; fixos: Kauan, PH e Revoada; alas: Jeferson, Cavalcante e Otávio; pivôs: Gabriel e Renan.

A preparação da equipe acontece desde dezembro de 2023 e procura se estruturar internamente e com alguns patrocinadores. O treinador será Marcelo Apolinário que durante vários anos foi técnico de Brotas e representou a cidade em diversas vezes na EPTV fazendo ótimas campanhas.

A expectativa da equipe é chegar o mais longe possível, mesmo sendo estreante. O time é composto por atletas que já atuaram em edições anteriores da EPTV. Na primeira fase, analisa a direção, a equipe terá pela frente adversários experientes, mas admitem que estão otimistas e acreditam que podem sonhar com a classificação.

