Marola Sanka perde para Rio Claro e se complica na Taça EPTV

Marola Sanka perdeu na estreia, mas foca na reabilitação na Taça EPTV - Crédito: Jhonatan Celestino

A estreia do Marola Sanka, que representa o distrito de Santa Eudóxia na Taça EPTV, não foi das melhores.

Na noite de segunda-feira, 1, no ginásio municipal de esportes Donato Rossito, em Ibaté, o time são-carlense encarou Rio Claro e perdeu por 6 a 2. Com o resultado, se complicou no grupo A e agora terá que vencer Descalvado no dia 18 para ter chances de classificação à segunda fase. A partida será realizada no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

De acordo com um dos representantes do Marola, a equipe fez uma boa partida e até o início do segundo tempo, o jogo estava equilibrado e apresentava 3 a 2 para Rio Claro.

Porém, em um lance polêmico, um jogador do Marola foi expulso. Rio Claro se aproveitou e abriu 4 a 2. Nos minutos finais fez mais dois gols e consolidou a boa vitória.

Apesar do resultado negativo, os jogadores do Marola estão otimistas e acreditam que, contra Descalvado terão a chance de buscar a vitória e sonhar com a vaga para a segunda fase da competição regional.

