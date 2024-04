Marola Sanka perde e está fora da Taça EPTV

SIGA O SCA NO

Marola Sanka perdeu e está fora da Taça EPTV - Crédito: Jhonatam Celestino

A equipe de futsal Marola Sanka, que representa o distrito de Santa Eudóxia na Taça EPTV, está eliminada da competição regional.

Na noite desta quinta-feira, 18, a equipe são-carlense enfrentou Descalvado e perdeu por 7 a 0. Foi a segunda derrota em dois jogos pela fase de classificação.

A partida foi realizada no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção e de acordo com representantes da equipe, o time estava desfalcado e começou bem a partida. Mas devido aos poucos atletas, não conseguiu manter o ritmo e com isso Descalvado, que possui atletas experientes, conseguiram administrar a vantagem e conseguiram a expressiva vitória.

