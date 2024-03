Marcus Vinícius, agora no Vocem, projeta um jogo ofensivo contra o Grêmio

Marcus Vinícius, agora no Vocem, sobre o jogo no Luisão: "Será um jogo de duas equipes que jogam para frente" - Crédito: Divulgação

Um jogo para cardíaco nenhum colocar defeito. Assim é a expectativa para Grêmio São-carlense x Vocem de Assis, previsto para às 15h de sábado, 30, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Será a conclusão da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4, quando será definido os oito times que seguem em busca do acesso a Série A3, bem como os dois rebaixados para a Bezinha, em 2025.

De um lado, o Grêmio, vice-líder com 26 pontos e classificado. Luta para tentar terminar a fase com a melhor campanha. Do outro, um Vocem preocupado. Em sétimo lugar, com 21 pontos, tem que vencer para garantir a vaga. Se empatar ou perder, dependendo da combinação de resultados, pode ser eliminado.

Com esta pressão, a partida promete ser emocionante e a principal novidade estará justamente no Vocem. Mais precisamente no comando técnico, já que Marcus Vinícius é o treinador do time de Assis.

Marcus ficou por quatro temporadas como técnico do Lobo e em duas delas, a um jogo do acesso, sendo desclassificado na semifinal. Fez parte da estruturação do clube são-carlense e iniciou a carreira como treinador. “Vai ser um pouco diferente, pois construí uma história no Grêmio e tenho um carinho e respeito enorme, sem contar os amigos”, disse em entrevista ao São Carlos Agora.

O comandante do Vocem lembrou que o time está invicto fora de casa e as três derrotas foram justamente em seus domínios. A última, contra o Audax por 3 a 0. “Acredito que estamos fazendo um bom trabalho, levando novas ideias ao clube, estruturando. Já dentro de campo tem sido um trabalho regular, com bons momentos principalmente fora de casa onde ainda não perdemos”, comentou.

No Luisão, garante, vai buscar a vitória, já que o Vocem depende apenas de suas forças para garantir a classificação.

A entrevista

São Carlos Agora - Quatorze rodadas e uma nova experiência em Assis. Como você define o seu comando a frente do Vocem?

Marcus Vinícius - Acredito que estamos fazendo um bom trabalho, levando novas ideias ao clube, estruturando. Já dentro de campo tem sido um trabalho regular, com bons momentos principalmente fora de casa onde ainda não perdemos na competição e dentro de casa com alguns resultados ruins sendo as nossas três derrotas.

SCA - No final de semana, em casa, deixou escapar a vaga antecipada ao perder para o Audax. Como foi o pós-jogo? O que fez para motivar o time?

Marcus Vinícius - Sentimento de tristeza, pois era uma grande oportunidade frente ao nosso torcedor de nos classificarmos. Agora é ter resiliência, levantar a moral dos atletas e fazer uma boa semana, pois ainda dependemos somente de nossas forças.

SCA - A semana promete apreensão. Como trabalhar a ansiedade dos atletas para encarar o Grêmio?

Marcus Vinícius - Última rodada, momento decisivo para nós. Estamos todos cientes da dificuldade que vamos ter frente ao Grêmio, porém agora é só ajustar e controlar essa ansiedade dos meninos com algumas coisas diferentes para que eles possam estar preparados para o jogo de sábado.

SCA - Justamente o Grêmio que defendeu em quatro temporadas. Como é jogar em São Carlos, como adversário e buscando a vitória?

Marcus Vinícius - Vai ser um pouco diferente, pois construí uma história no Grêmio e tenho um carinho e respeito enorme, sem contar os amigos. Porém, hoje defendo o Vocem e vamos fazer de tudo para que possamos buscar essa classificação e se acontecer quem sabe não possamos nos encontrar em uma final.

SCA - Vai buscar a vitória para não depender de resultados? Vai ter um time cauteloso? Vai pressionar o Grêmio?

Marcus Vinícius - Será um jogo de duas equipes que jogam para frente. Nós necessitamos da vitória, porém temos 90 minutos para que isso aconteça e tenho certeza que será um grande jogo.

Rodada 15

Sábado, 30

15h – Francana x América

15h – Barretos x XV de Jaú

15h – Taquaritinga x Joseense

15h – Audax x Penapolense

15h – Grêmio São-carlense x Vocem

15h – Nacional x SKA Brasil

15h – Rio Branco x Independente

15h – Barbarense x Jabaquara

Classificação

Francana, 29 pontos

Grêmio São-carlense, 26 pontos

Taquaritinga, 26 pontos

Barretos, 26 pontos

XV de Jaú, 25 pontos

Rio Branco, 22 pontos

Vocem, 21 pontos

SKA Brasil, 20 pontos

Audax, 20 pontos

Barbarense, 19 pontos

Nacional, 16 pontos

Penapolense, 15 pontos

Jabaquara, 11 pontos

Joseense, 11 pontos

Independente, 10 pontos

América, 8 pontos

