Mais de 70 delegações participam da abertura da 8ª Sanca Cup

Crédito: Divulgação

A abertura da 8ª Sanca Cup aconteceu na noite de segunda-feira, 22, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, com a presença das delegações, organizadores, autoridades do município e familiares dos atletas. O evento tem o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, e da Diretoria Regional de Ensino do Governo do Estado.

São 306 equipes de 78 delegações participantes ao todo, somando aproximadamente 7 mil atletas de 8 a 18 anos. Somente de São Carlos, mais de 1.500 atletas estão disputando a competição que tem bola rolando até o próximo domingo (28/01) em vários campos da cidade.

Por meio da Sanca Cup, atletas de diversos estados do país têm a oportunidade de mostrar seu talento e serem aproveitados por grandes clubes. Um exemplo é Davi Gabriel, que disputou o campeonato em 2023 e, depois, foi jogar em São Paulo. “Eu joguei contra o Palmeiras e me destaquei. Fiz um gol de longa distância e fui chamado para treinar com eles”, disse Davi.

O Palmeiras, inclusive, está participando novamente a competição. Renan Tavares, treinador da equipe Sub-11, lembra que o torneio é uma importante ferramenta para o desenvolvimento de atletas. “Os atletas precisam de minutagem de jogo, de campeonato, e a ideia nossa, principalmente nas categorias menores, é fazer com que eles vivenciem o máximo de competições possível”, comenta Renan.

O ex-atleta profissional Ariovaldo Cruz, que jogou no Guarani-SP, Athletico-PR, entre outros clubes, destaca o sonho que essas crianças estão vivendo. “O Brasil é repleto de grandes jogadores, que muitas vezes ficam escondidos e, aqui, todos têm a oportunidade de mostrar suas qualidades”, salienta Ariovaldo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também